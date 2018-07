Duros insultos y críticas a Cristina Pedroche por una imagen publicada en Instagram La presentadora de televisión ha tenido que enfrentarse a un sinfín de comentarios por el vestido que llevó en su último programa DV Sábado, 14 julio 2018, 18:01

Cristina Pedroche siempre está inmersa en la polémica. De hecho, cada vez que comparte alguna fotografía con su 'look' en Instagram, los usuarios de la red social vierten críticas de todo tipo: unas veces relacionadas con su cuerpo, otras con el propio modelo de ropa que luce.

La última oleada de comentarios ha surgido en torno al vestido que lució Pedroche en el último programa de 'Zapeando': un atrevido diseño de estampado floral, sin mangas, de pronunciado escote en uve y largo asimétrico de la firma Sandro. La presentadora ha tenido que enfrentarse a duras críticas y a comentarios machistas de todo tipo, como ya viene siendo habitual.

«Buscona» y «guarra» han sido los adjetivos más suaves que ha tenido que leer Cristina Pedroche en Instagram y otras redes sociales. Ante la multitud de comentarios, la presentadora, siempre muy directa, no ha podido más y ha estallado en su perfil de Instagram.

«Hoy me he puesto este vestido en 'Zapeando' y he tenido que aguantar que en redes me digan: «puta zorra», «putona», «buscona», «guarra», «se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención», «y luego va de feminista», «enseña el cuerpo porque no tiene cerebro», «no por enseñar carne eres mejor artista»... Estos son solo algunos ejemplos de lo que aguanto hoy y todos los días», comienza su publicación de Instagram la mujer de David Muñoz.