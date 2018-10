Paula Echevarría mete la pata en Instagram POLÉMICA. Viernes, 26 octubre 2018, 00:12

«No confíes en nadie porque cuando menos te lo esperas maricón el que lo lea», escribió la actriz y reina de Instagram el otro día en la red social, en la que atesora 2,4 millones de seguidores, y la polémica no se hizo esperar. Antes de que el asunto se fuera de las manos, Paula optó por pedir perdón asegurando que ella adora a los gays. «Bueno, a los que conozco y me caen bien», ha puntualizado la ex de Bustamante.