Pareja sorpresa del 'tardoverano' El modelo y la presentadora tienen en común su devoción por los perros y un rutilante currículo amoroso. / EFE/R. C. Andrés Velencoso y Lara Álvarez comparten unos días de vacaciones en la Costa Brava ARANTZA FURUNDARENA Jueves, 29 agosto 2019, 01:22

Todavía no se sabe si apenas se están conociendo o si ya han llegado a la fase del 'Cuelga tú'. 'No, cuelga tú'... Pero el hecho es que Lara Álvarez y Andrés Velencoso acaban de pasar unos días juntos en la Costa Brava. Y eso podría convertirlos en la pareja sorpresa del 'tardoverano'. El modelo y la presentadora desaprovecharon un momento digno de un clásico del cine en blanco y negro al despedirse en la estación de tren de Girona sin fundirse en uno de esos largos besos, perfectos para hacer sonar los violines y colocar un 'The End'. Pero que no se besaran tampoco demuestra nada. Los dos se saben mediáticos y podrían estar disimulando para no llamar la atención. Tampoco las redes ofrecen demasiadas pistas, salvo el intercambio entre ambos de algunos corazoncitos de esos que hoy se derrochan a granel, ya sea entre novios o amigos.

Velencoso, que a principios de agosto visitó Mallorca como invitado de honor de la Copa del Rey de vela, ya le anticipó a este periódico sus planes de vacaciones. «En cuanto termine un trabajo en Suiza me iré a Tossa a ver a mi padre, a mis hermanas y a 'Herry'», su perro. Se le olvidó incluir en la lista a Lara Álvarez. A ella o a cualquier otra amiga... Como, por ejemplo, Gemma Mengual, con quien le habían fotografiado poco antes besándose en una salida nocturna... Aquello terminó en agua de borrajas. Y con Mengual negándose a tirarse a la piscina: «No quiero volver a saber nada de ese señor», llegó a decir la nadadora. El modelo, por su parte, guardó silencio: «Soy un caballero y nunca haré una declaración en contra de nadie».

Tampoco a favor. Desde que rompió con Úrsula Corberó, Velencoso lleva sus relaciones sentimentales con una discreción hermética. La última conocida fue con la actriz argentina Luz Cipriota, pero de eso hace ya casi un año... También Lara Álvarez está libre. Tras sobrevivir al último 'Supervivientes', la presentadora se embarcó sola en un periplo por Vietnam y Camboya, del que Velencoso estuvo muy pendiente a través de las redes. Ambos tienen en común, que de momento se sepa, su devoción por los perros y un rutilante currículo amoroso donde brillan con luz propia nombres de fama mundial como Kylie Minogue y Fernando Alonso.

Se despidieron en una estación de tren, pero no hubo beso

Amargo, sin complejos

Álvarez tiene un perro labrador apodado 'Choco'. Velencoso, un golden retriever llamado 'Herry'. El modelo tiene 41 años; la presentadora, 33. Quizás por deformación profesional, Lara dice buscar un hombre que tenga madera de superviviente. Andrés le puede ofrecer sobrevivir a base de tortillas de espárragos trigueros, su única especialidad culinaria... Ambos son activos en las redes, pero entre ellos apenas se han intercambiado algunos 'me gusta' y el manido emoticono del besito en forma de corazón. Para mensajes de amor, los que le dedica a Laruka el bailaor Rafa Amargo: «Qué guapa eres hija mía!! Más 'asarvajá', más natural, más bella... Los pinceles de Murillo se rompieron», le escribió hace tres días.

Lara Álvarez se pondrá muy pronto al frente del concurso 'Juegos sin fronteras'. «En mi familia nos encanta retarnos con todo tipo de juegos», asegura Velencoso». Él sigue trabajando de modelo mientras intenta triunfar como actor. «Prometo encontrar mi oasis en Madrid», le aseguró Laruka a un amigo cuando se despedía de Vietnam... Lo malo es que Velencoso actualmente vive en Londres.