Pablo Escobar, el narco amable

La viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar ha confesado al diario 'The Times' que siempre amó a su marido. Victoria Eugenia Henao explica que muchas víctinas del capo de la droga le han preguntado cómo podía dormir con semejante monstruo. «La respuesta es porque lo amaba. Por eso me quedé a su lado hasta el final de su vida , a pesar de que no estaba de acuerdo con él en inmnumerables acciones y decisiones», señala.