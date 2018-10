Obregón narra la lucha contra el tumor de su hijo EXCLUSIVA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:18

Una semana después de regresar a España con su hijo Álex, tras vencer éste un agresivo tumor en Estados Unidos, Ana Obregón ha relatado a la revista '¡Hola!' el infierno que han vivido durante los últimos meses. «Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si me hubiera bajado de repente el telón de mi vida», confiesa la actriz. «La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más». Las redes sociales han criticado la venta de esta exclusiva.