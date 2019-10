Nace Roma, la hija de Risto Mejide y Laura Escanes

Risto Mejide (44 años) y Laura Escanes (23) han decidido rendir homenaje a su ciudad favorita llamando Roma a su primera hija en común. La pequeña Roma vino al mundo a las 23.52 horas del miércoles y pesó 3,555 kilos. Los padres de la criatura, que han informado de la llegada al mundo de su hija a través de las redes sociales, ya han anunciado que harán lo imposible para no revelar el rostro de su hija. Laura, modelo e 'influencer' que ha ido narrando su embarazo desde el mismo instante en que supo que esperaba un hijo con el controvertido presentador, ha manifestado que su deseo es que la niña permanezca en el más absoluto anonimato hasta que tenga capacidad para decidir por sí misma si desea o no exponerse en las redes sociales. Si no cambia de opinión (como otras muchas 'influencers' han hecho antes), habrá que esperar a que Roma tenga uso de razón para conocerla. Una larga espera para los seguidores de dos de los personajes más mediáticos del panorama nacional.