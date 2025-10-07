Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Alves y Joana Sanz. R. C.

Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación

La pareja celebra el alumbramiento en Barcelona mientras todavía pesa sobre él la controversia por la anulación de su condena, pendiente de recursos

Miguel G. Casallo

Martes, 7 de octubre 2025, 17:56

Comenta

La modelo Joana Sanz (33) y el exfutbolista Dani Alves (42 años) han anunciado hoy el nacimiento de su primer hijo en común, una niña, en Barcelona. El alumbramiento llega tras meses de expectación, en un contexto marcado por la absolución judicial del brasileño de la acusación de agresión sexual, acordada por el Tribunal Superior de Cataluña y por la que había sido condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia barcelonesa.

La pareja contrajo matrimonio en 2017, después de varios años de relación desde que se conocieron unos años antes. Durante el embarazo, anunciado en marzo de 2025 tras la absolución de su marido, Joana Sanz contó públicamente los retos que había ido afrontando para poder concebir a su bebé: tratamientos de fecundación 'in vitro', múltiples pérdidas espontáneas, una operación en las trompas y el diagnóstico de endometriosis.

El proceso

En diciembre de 2022, una joven denunció que Dani Alves la había agredido sexualmente en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, lo que desencadenó una investigación policial y la posterior detención del futbolista en enero de 2023. El jugador pasó 14 meses en prisión preventiva al interpretar la justicia que mediaba riesgo de fuga.

En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión al dar por acreditado que violó a la denunciante, junto a la adopción de varias medidas accesorias (libertad vigilada, indemnización a la víctima y orden de alejamiento). Sin embargo, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la sentencia y absolvió a Alves, al considerar que existían «inconsistencias, vacíos y contradicciones» en la instrucción y valoración del caso y que el testimonio de la denunciante no estaba suficientemente asentado para confirmar la condena. Una exoneración pendiente de los recursos interpuestos por la joven y la Fiscalía ante el Tribunal Supremo.

La modelo tinerfeña también reconoció las presiones sociales que ha enfrentado desde joven, con constantes preguntas sobre cuándo tendría hijos, y cómo esos comentarios la afectaban emocionalmente. Durante el proceso judicial contra Alves, Joana se mantuvo cercana a él públicamente, expresando su confianza en su inocencia y su voluntad de resistir frente al acoso mediático.

El nacimiento de esta niña marca un hito personal importante para la pareja, que llega en un momento en que Alves ha recuperado legalmente su estatus tras la absolución, pero no sin que persistan las controversias y opiniones encontradas entre el público y los medios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  3. 3

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  4. 4 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  5. 5 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  6. 6 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  7. 7 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  8. 8 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  9. 9

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación

Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación