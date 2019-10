En este universo virtual del bótox, la silicona y el relleno de colágeno, he llegado a la conclusión de que yo juego en el 'Boca Juniors', equipo que en la Superliga argentina irá muy bien, pero que en el mundo de la imagen, con ese nombre, tiene de antemano todos los partidos perdidos. Porque, para mi desgracia, las boquitas de piñón ya no se llevan. Hoy están de moda las bocas 'seniors', grandes y carnosas, como la de Julia Roberts, cuya interminable sonrisa alcanza una dimensión sobrenatural. La modelo Laura Sánchez me contó una vez que su hija, de muy niña, le preguntó: «Mamá, ¿tú por qué tienes más dientes que los demás?». Y, claro, no es que tenga más, es que le pasa como a Julia Roberts, que al sonreír se le ven hasta las muelas del juicio. Esto que en otras épocas habría resultado horroroso, en la actual ha convertido a Laura y a Roberts en reinas de la fotogenia.

No solo no tengo nada en contra de las bocas grandes sino que si volviera a nacer me pediría una enorme para mí. Así de influenciada estoy por las presentes corrientes estéticas... Claro que luego vas, te reencarnas en el siglo equivocado y la fastidias. Porque esto va por épocas. Ahora por ejemplo vivimos una era especialmente palmípeda: no hay famosa que se precie que no exhiba (de manera natural u operada) una ostensible boca de pato. Yo, ya esté viendo MasterChef, ya esté viendo una serie americana, me la paso escrutando el labio superior de todas las que aparecen en pantalla, tan sospechosamente abultado, tan respingón, tan estándar... «¿Será natural o retocado?», me pregunto. Y, tras muchas horas de observación, la experiencia me confirma que en la mayoría de los casos es (como la televisión por cable) de pago.

Michelle Pfeiffer lleva años sin entender por qué tantas mujeres en el mundo acuden a su cirujano plástico demandando ese morrito que a ella le regaló la naturaleza y que, según dice, no le emociona. Bueno, peor sería que fueran pidiendo la boca-salchicha de Carmen de Mairena... Lo malo es que los rellenos labiales, por leves y discretos que sean, suelen presentar un acabado más artificial que la imitación del mármol. Por eso me niego y me negaré a contribuir al aumento de la inflación leporina... Aunque esto lo diga yo con la boca pequeña.