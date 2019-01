El mormón que 'curaba' gais sale del armario El terapeuta, en la imagen que difunde en las redes. / FACEBOOK El controvertido psicólogo David Matheson, autor de terapias de 'conversión', pide disculpas «a quien pude hacer daño por mi homofobia y estrechez mental» I. OCHOA DE OLANO Martes, 29 enero 2019, 00:30

La comunidad homosexual de Estados Unidos está que trina. O, al menos, una parte de ella. El psicólogo clínico David Matheson, prominente defensor y practicante de la terapia de 'conversión gay', feliz cónyuge de su esposa y fiel adepto del movimiento de los Santos de los Últimos Días, ha decidido salir del armario. Después de décadas abrazando la homofobia y de una vida profesional consagrada a reconducir por los senderos de la heterosexualidad a las 'ovejas descarriadas', se ha declarado públicamente homosexual, además de divorciado y exmormón.

Matheson ha soltado su carga de profundidad desde su cuenta personal de Facebook. «Estar en una relación íntima con un hombre ya no era algo que quería evitar. Se había convertido en una necesidad», admite en un largo 'post', donde anuncia que se ha divorciado de su mujer tras 34 años de matrimonio, y su deseo de encontrar ahora a un compañero masculino.

El autor del libro 'Convertirse en un hombre completo' y creador de varios programas experimentales para 'revertir' la homosexualidad ha confesado su verdadera querencia sexual después de que la organización en pro de los derechos de la comunidad LGTBQ Truth Wins Out sacara a la luz unas afirmaciones realizadas por el terapeuta, precisamente, durante una de sus sesiones de 'conversión'. Según el relato de su compañero Rich Wyler, el psicólogo afincado en Utah le confió que no podía llevar una vida «célibe» y que «está buscando una pareja masculina».

«Hace un año me di cuenta de que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida: me di cuenta de que ya no podía seguir adelante con mi matrimonio por más tiempo», ha escrito. «No es que yo haya estado fingiendo todos estos años o que mi elección sea inevitable», señala Matheson, para recalcar a renglón seguido que su relación con su ya exesposa «fue genuina y sincera, una rica bendición», por lo que la recordará «con cariño y gratitud por la alegría y el crecimiento que supusieron para mí».

El «consuelo» de la iglesia

Matheson, cuyas terapias 'reparadoras' han sido denunciadas por importantes organismos sanitarios, como la Asociación Médica Americana, la Asociación Psicológica Americana y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, entona el 'mea culpa': «Sé que mi trabajo ha ayudado a algunas personas, pero estoy seguro de que también ha hecho daño a otras debido a mi propia homofobia y estrechez mental. Lamento esos fallos, así como la confusión y el dolor que mi elección puede estar causando a otros».

El psicólogo explica que en su juventud estuvo «expuesto» a la homofobia debido a su vínculo con la iglesia mormona, en la que, dice, encontró «consuelo» para lidiar con la atracción que entonces ya sentía hacia las personas de su mismo género. Le fue bien. Tanto, que los beneficios de aquella «terapia», junto a su deseo de 'ayudar' a hombres en su misma situación, le llevaron a convertirse en terapeuta. Matheson niega, eso sí, que en sus programas para heterosexualizar a gais recurriera a los llamados 'tratamientos de aversión' extremos, en los que se utilizan descargas eléctricas y una potente medicación. «Jamás los usé», jura el nuevo hombre.