De compras por el Malecón de Zarautz

Tras la segunda edición del desfile organizado por Gipuzkoa de Moda, el Ayuntamiento de Zarautz y la asociación Murkil, el Malecón de la localidad guipuzcoana volvió a ser ayer el anfitrión de un fin de semana cargado de estilo. Doce comercios mostraron sus colecciones en un 'Pop up', que se convierte en una ocasión inmejorable para que estos establecimientos puedan acercar sus propuestas a la ciudadanía. Así mostraron prendas, accesorios y complementos a todos los curiosos que anduvieron por este lugar tan transitado y en el que lo más importante no fueron las ventas, sino el «prestigio obtenido». Todos los comerciantes coincidían en una idea: la relevancia de este tipo de iniciativas para el reconocimiento de sus locales.

«Es una gran idea, somos comercios de Zarautz y más que las ventas lo que nos importa es que nuestros productos se den a conocer», señalaba Alberto, de la tienda Nagusia16 (antigua Leonce).

El buen tiempo permitió que muchas personas visitaran el mercadillo para ojear y también adquirir los productos que estaban a la venta. Desde grupos de amigos, padres con hijos, jóvenes y mayores pudieron ver comercios con una oferta de lo más variada, desde tiendas de ropa, fundamentalmente para mujeres, hasta una óptica. «Estamos contentas con la iniciativa», confesaba Saray de Euskopticas, para quien al no tener su comercio en el centro de Zarautz, participar en el desfile del sábado y en el 'Pop up' de ayer supone «un pequeño impulso para que a la gente se le quede nuestro nombre».

A su vez, Maider, dependienta de la tienda Itxasoa, se mostró muy contenta con que el mercadillo se haya realizado en un día festivo. «Me parece una gran iniciativa para dar a conocer los productos, y más aún si se celebra en domingo porque todas las tiendas están cerradas y así conseguimos que gente de fuera nos conozca», indicaba al tiempo que quiso remarcar que «esto no es un outlet». «Mucha gente espera que los precios estén rebajados, pero no. Esta iniciativa es para sacar los comercios a la calle», apuntaba.

«Siempre encuentro algo»

Entre todos los clientes que se animaron a pasarse por el 'Pop up', se encontraban dos amigas que no pudieron evitar echar el ojo a varias prendas. «Me encantan este tipo de mercadillos, siempre suelo venir a estos puestos porque siempre encuentro algo que me guste. Acabamos de llegar y mira, ya tenemos algo en la mano», contaba Laura, una irundarra de 38 años.

Por su parte, su amiga Martina de 30, y procedente de Ávila, compartía la misma opinión que su compañera de compras y animaba a los comerciantes «a celebrar más mercadillos de este estilo».