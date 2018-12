Miriam Saavedra gana Gran 'Hermano Vip' Miriam Saavedra se procalama vencedora de 'Gran Hermano Vip'. / TELECINCO La peruana se vuelve loca al saberse triunfadora. Suso tuvo que conformorse con el segundo puesto y un pequeño rapapolvos de Jorge Javier: «menos 'bolos' y más estudiar», le recomendó el presentador de 'Gran Hermano Vip' INÉS RORÍGUEZ Viernes, 21 diciembre 2018, 10:16

Miriam Saavedra ha ganado 'Gran Hermano Vip'. La peruana se proclamó este jueves vencedora ante la mirada mortificada de sus adeversarios, que por cierto no son pocos. Muchos de los compañeros de reality de la ex de Carlos Lozano han catalogado a la chica como «histriónica», «infantil», «provocadora», «insoportable», «chillona»… Y sin embargo la audiencia la ha encontrado entretenida, por lo que la ha hecho ganadora de este 'GH Vip', cuyo premio son unos nada desdeñables 100.0000 euros.

«Eres la justa ganadora de esta edición y me alegro mucho», felicitó Jorge Javier Vázquez a Miriam Saavedra, aunque no pudo evitar rematar el comentario con un: «también tengo que decirte una cosa… ¡vaya paciencia han tenido tus compañeros contigo!». La pulla ni inmutó a la triunfadora, que se centró en disfrutar a tope del momento: lloró, chilló, besó el plató, se revolcó por el suelo, volvió a chillar… una locura.

A pesar de los esfuerzos y de las espectativas cuando arrancó el reality, Suso se tuvo que conformar con el segundo puesto. Un trago ya de por sí amargo al que el presentador añadió hiel, aunque sazonada con buenos consejos. «Te vas a encontrar con acusaciones muy gruesas y vas a tener que escucharlas y reflexionarlas. Se ha hablado mucho de machismo y se llegó a pedir la expulsión disciplinaria, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo te conozco bien y el retrato que se hacía de ti no se ajustaba a la persona que yo conocía. Sí que creo que tienes comportamientos machistas fruto de un poco formación académica y cultural, y creo que tienes el grandísimo reto de subsanar eso. Y le he dicho a tu gente algo que ahora te digo a ti: menos 'bolos' y más estudiar. Confío en que lo vas a hacer», valoró el conductor de 'Gran Hermano Vip' ante la cariacontecida mirada del joven.

Se cierra una nueva etapa en la casa de Guadalix, pero Telecinco no ha esperado para anunciar que, pronto, se abrirán de nuevo sus puertas. La cadena buscará hueco en la programación, después de Navidad, a 'GH Vip Dúo', una nueva vuelta de tuerca al formato en la que los famosos concursarán en pareja. Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, son los primeros inquilinos confirmados.