Mimi de 'OT 2017' logra más de 2,5 millones de visualizaciones en tres días con su primer single Mimi en el videclip de su nuevo single 'Ya no quiero ná'. / Captura YouTube La que fue la primera expulsada de la Academia de 'OT' alcanza el éxito con su grupo 'Lola Indigo' y su primer tema 'Ya no quiero ná' AITOR VIEJO San Sebastián Lunes, 23 julio 2018, 12:14

El pasado viernes Mimi Doblas, concursante de 'Operación Triunfo 2017', lanzó su primer single junto a su grupo 'Lola Indigo'. La canción ha tenido más de 2 millones y medio de visualizaciones en YouTube, donde es número uno en tendencias. El tema titulado 'Ya no quiero ná' es una fusión entre las dos pasiones de Doblas, cantar y bailar. «Mi música es baile. Mi proyecto va directamente unido a la danza, cada canción que escribo está pensada para el movimiento. No tendría sentido sin un grupo de bailarines que lo representen conmigo, por eso no es solo Mimi. Esto es Lola Indigo», escribió la bailarina y cantante en su Instagram.

Mimi fue la primera en ser expulsada de la Academia del preciado concurso de TVE. Pero también participó en el programa de Cuatro 'Fama ¡a bailar!', donde hizo coreografías muy complicadas. Pero su forma de comerse el escenario no le sirvió al jurado de 'OT'.

La granadina ha conseguido conquistar al público con su grupo 'Lola Indigo'. Pero no solo al público, sino que a sus compañeros y a muchos rostros conocidos hemos podido ver disfrutar de este tema. Entre ellos, Cristina Pedroche, Brays Efe, Aitana, Raoul o incluso Noemí Galera no han podido resistirse. Aquí podrás ver unos ejemplos.

Vídeo.