Millie Bobby Brown estalla ante las críticas a su físico

«Esto no es periodismo. Esto es acoso», ha sentenciado Millie Bobby Brown sobre el escrutinio al que está siendo sometido su físico en las últimas semanas. La actriz, en plena promoción de la película 'Estado eléctrico', se ha cansado de ser «un objetivo» por no tener «el mismo aspecto que en la primera temporada de 'Stranger Things'. Actúan -se queja- como si debiera permanecer congelada en el tiempo».

La actriz, que recuerda que empezó a trabajar en la industria cuando tenía 10 años, considera que «es encesario hablar» de algo que va más allá de su persona, «es algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo el escrutinio público», afirma. «Hablemos de los artículos, los titulares, la gente que está tan desesperada por derribar a las mujeres jóvenes», citando algunos de ellos: '¿Por qué la generación Z, como Millie Bobby Brown, envejece tan mal?', por Lydia Hawken. '¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?', por John Ely. 'Millie Bobby Brown confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana pequeña Ava por Los Ángeles', por Cassie Carpenter».

«'Matt Lucas, de Little Britain, se burla del nuevo 'look' de Millie Bobby Brown', escrito por Bethan Edwards, amplificando un insulto en lugar de preguntarse por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven», se lamenta, añadiendo que eso «no es periodismo, es acoso», apostillando que «El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y el hecho de que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún. Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para conseguir clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego -sentencia- a disculparme por crecer».

«Me niego -continúa- a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de gente que no soporta ver a una niña convertirse en mujer. No voy a dejar que me avergüencen por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo amable? Si tienes algún problema con eso, tengo que preguntarte: ¿qué es lo que realmente te incomoda tanto? Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir».