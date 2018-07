Miki Nadal logra adelgazar casi 10 kilos Miki Nadal en el programa 'Zapeando'. / La Sexta El colaborador de 'Zapeando' ha conseguido su objetivo en algo menos de cuatro meses DV San Sebastián Lunes, 23 julio 2018, 14:29

Miki Nadal ha conseguido cumplir uno de sus objetivos: perder casi diez kilos en algo menos de cuatro meses. Él mismo ha sido el encargado de mostrarlo en las redes sociales con una fotografía del antes y el después. En las instantáneas se puede apreciar como el colaborador de 'Zapeando' ha bajado de 30,1% a 25,4% de masa corporal y ha disminuido su perímetro abdominal de 109 cm a 95,5 cm.

El humorista ha publicado también un vídeo en el que se puede apreciar el proceso de adelgazamiento, aunque también, es cierto, que el objetivo no lo ha cumplido él solo. Para ello ha contado con la colaboración de nutricionistas, médicos y fisioterapeutas que han ayudado a sacar el máximo rendimiento a sus entrenamientos, según recoge el portal 'Chance'.

El mayor problema que se le ha planteado, para alcanzar su meta, ha sido la pereza, según él mismo ha confesado: «No solo han conseguido que no me de pereza hacer deporte si no que voy motivadísimo y además han conseguido cambiar mis hábitos alimenticios y mis rutinas de ejercicio».

Miki hará un paréntesis en este proceso durante las vacaciones, aunque tiene intención de retomarlo en septiembre: «Esto no acaba aquí. Después de las vacaciones seguiré progresando. El bicho de lo salud ya me ha picado... Estoy más sano, más ágil, más delgado, más fuerte y más feliz. GRACIAS».