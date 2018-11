Michelle Obama tuvo a sus dos hijas 'in vitro' CONFESIONES. Sábado, 10 noviembre 2018, 00:18

Michelle Obama se sometió a tratamientos de fecundación 'in vitro' para quedarse embarazada de sus dos hijas, según ha revelado en una entrevista al programa 'Good Morning America' de la televisión estadounidense ABC. La esposa del expresidente de EE UU Barack Obama reconoció que ella y su marido decidieron optar por esa vía después de que Michelle sufriera un aborto espontáneo hace dos décadas. «Sentí que había fallado porque no sabía lo comunes que eran los abortos espontáneos, es algo de lo que no se habla», dijo la exprimera dama. A los 35 años, explicó esta abogada graduada en la Universidad de Harvard, se dio cuenta de que «el reloj biológico es real» y que «la producción de óvulos es limitada», por lo que ambos llegaron a la conclusión de que, si pretendían tener descendencia, «teníamos que someternos a fecundación 'in vitro'». Sus hijas, Malia Ann y Sasha, que tienen ahora 20 y 17 años, respectivamente, son el resultado de aquel tratamiento.