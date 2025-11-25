Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nagore Aranburu y Xabi Alonso, en una imagen de archivo en los prestigiosos Globe Soccer Awards.

El mensaje de Nagore Aranburu a Xabi Alonso por su cumpleaños: «Felicidades al hombre más guapo, bueno e íntegro del mundo»

La pareja reside en Madrid junto a sus tres hijos desde que Xabi Alonso tomara las riendas del Real Madrid

L. G.

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:56

La donostiarra Nagore Aramburu ha emocionado a sus seguidores con una dedicatoria especial a su marido, Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, con motivo del 44º cumpleaños del exfutbolista. La empresaria y creadora de contenido compartió en sus redes un mensaje cargado de cariño, admiración y complicidad. «He tenido que tirar de archivo, porque a la hora en que te hemos cantado y has soplado las velas no hay filtro que valga», escribía Aramburu junto a una imagen de ambos.

Nagore Aranburu ha querido felicitar a su compañero de vida, «el hombre más guapo, bueno e íntegro del mundo». Te admiro infinito por todo lo que has conseguido en estos 44 años… pero, sobre todo, por cómo eres. Te queremos infinito», ha escrito junto a una fotografía de ambos.

Nagore Aranburu y Xabi Alonso viven en Madrid junto a sus hijos desde que se mudaron de Alemania para tomar las riendas del Real Madrid. La pareja ya dispponía de una propiedad en El Viso, de su etapa de futbolista, pero visitan San Sebastián con asiduidad. La pareja ha formado una bonita familia numerosa. Tienen tres hijos en común: Jon (17 años), Ane (15 años) y Emma (11 años).

En cuanto a lo deportivo, Xabi Alonso no termina de encontrar un plan maestro con el que llevar a cabo la revolución que esperaba el madridismo tras la llegada al banquillo del guipuzcoano. Xabi Alonso encadena dos jornadas de Liga sin conocer la victoria, además de añadir dentro de esa serie el batacazo sufrido en Anfield.

