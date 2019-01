Las memorias de Michelle Obama baten récords La ex primera dama posa junto a un grupo de libreros independientes. / INSTAGRAM 'Mi historia', líder de permanencia entre los libros más vendidos. La ex primera dama cumplió 55 años en plena gira triunfal I. GALLASTEGUI Lunes, 21 enero 2019, 00:31

Michelle Obama celebró su cumpleaños con un cariñoso mensaje de su marido y una gran noticia para la familia. «Lo sabía entonces y ahora estoy convencido: eres única», publicó el expresidente de Estados Unidos en su cuenta de Instagram junto a una imagen de los dos a comienzos de los años noventa. Mientras tanto, Amazon hizo público un dato revelador: 'Becoming', el volumen de memorias de la ex primera dama, ha batido el récord de permanencia entre los libros más vendidos del 'best-seller' 'Cincuenta sombras de Grey' en 2012: nada menos que 48 días. También lleva nueve semanas ininterrumpidas en la lista de las publicaciones de no ficción más exitosas de 'The New York Times'. Solo las diversas entregas de Harry Potter de J. K. Rowling y 'El Código Da Vinci' de Dan Brown han superado ese hito.

El exitazo de ventas del libro -traducido en España como 'Mi historia'- no es extraño si tenemos en cuenta que solo en las dos primeras semanas tras su lanzamiento en noviembre vendió dos millones de copias en América y Europa.

La autora ha tenido que prolongar su gira de presentación, en la que está siendo aclamada como una auténtica estrella. Para hacerse una idea, en Portland, donde tiene previsto mantener «una conversación íntima» con el público el 9 de febrero, solo quedan un puñado de entradas al módico precio de 1.050 dólares (y no eran de las más caras: los tiques VIP, de primera fila, pueden superar los 10.000). El tour le llevará a varias ciudades americanas y a partir del 9 de abril aterrizará en Europa: Copenhague, Estocolmo, Oslo, Londres, París y Amsterdam son sus citas en el viejo continente, donde despierta el mismo entusiasmo que en Estados Unidos.

Por cierto, que Penguin Random House, que ha publicado las memorias de la jurista de Chicago, espera un bombazo editorial aún mayor con la autobiografía de su marido, que aún no tiene fecha de lanzamiento. Apenas dos meses después de abandonar la Casa Blanca en enero de 2017 se hizo público el acuerdo firmado por la pareja con Penguin, que acordó pagarles 65 millones de dólares (unos 57 millones de euros) por los derechos de ambos textos.

Aparte de dejar clara su enemistad hacia Donald Trump -a quien nunca perdonará que cuestionase la ciudadanía estadonidense de su esposo, poniéndolo en el punto de mira de muchos fanáticos-, Michelle narra con orgullo cómo una tataranieta de esclavos se convirtió en una prestigiosa abogada de Harvard. Quizá las revelaciones más íntimas tengan que ver con su confesión de que, cuando ella sufrió un aborto espontáneo, decidieron recurrir a la fecundación in vitro, fruto de la cual nacieron sus dos hijas, Malia y Sasha. Fue una época dura en la que aquel aparentemente perfecto matrimonio atravesó una crisis que les llevó a la consulta de un terapeuta de pareja. Otro éxito.