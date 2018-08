Marta Sánchez, de uñas con Blanca Suárez La foto de Blanca que sacó el lado felino de Marta Sánchez. / INSTAGRAM La cantante incendia las redes por afear la manicura extrema de la actriz ARANTZA FURUNDARENA Martes, 14 agosto 2018, 00:16

Si el mayor exponente de la frivolidad es montar un drama porque se te rompa una uña, a estas alturas del verano, a punto a cruzar el ecuador de agosto, con prácticamente todo el mundo (incluidos Pedro Sánchez y Angela Merkel) de vacaciones, resulta lógico que en el ámbito de lo público la polémica más candente gire en torno a una manicura... Concretamente, la de Blanca Suárez. Una crítica de Marta Sánchez a las afiladas y larguísimas uñas que luce la actriz ha sido suficiente para que aflore el sempiterno frentismo de las dos Españas con encendidas opiniones a favor y otras igualmente apasionadas en contra.

Sorprende que una celebridad afee públicamente a otra, porque entre bomberos es muy raro que se pisen la manguera... Y hay quien se pregunta si lo que intenta Marta Sánchez no será desviar la atención de otro candente temazo estival: su reciente 'topless' sobre un escenario. A Marta se le 'suicidó' el tirante del vestido en plena actuación en directo el pasado domingo en Torrelavega. Y ella misma, al terminar la canción, declaró: «Esto mañana va a ser 'trending topic'».

La madrileña tuvo la profesionalidad de seguir cantando mientras se sujetaba como podía su escurridizo y metalizado 'Paco Rabanne' con una mano y agarraba el 'micro' con la otra. Pero para entonces ya todo el público había visto su espectacular 'Janet Jackson'. Castiza como es ella, la cantante, lejos de arrugarse, se vino arriba... «Bueno, ¿qué pasa? -inquirió a la audiencia-. Este tema ni de coña lo paro por un vestido. Con lo que me gusta a mí 'Critical', vamos». Y sí, 'critical' le gusta mucho a Marta, como se ha visto con la manicura de Blanca Suárez.

Sánchez se marcó el domingo un 'Janet Jackson' al caérsele un tirante en pleno concierto

Ocho emoticonos

«Por Dios, quítate esas uñas Blanca!!!». Este consejo, aderezado con siete emoticonos lloriqueantes y otro con expresión de dolor, le lanzó Sánchez a Suárez al ver la foto veraniega que la actriz había subido a su cuenta de Instagram. En ella posa en bikini, con el pelo mojado y unas kilométricas y amenazantes uñas que hacen recordar a Eduardo Manostijeras. Se ve que la cantante no reparó en otro detalle todavía más grimoso: la argolla que luce Blanca Suárez en la nariz...

Que su adicción a la manicura extrema inhabilita a Blanca para determinadas acciones cotidianas no es un secreto. Ella misma se lo reconoció a Pablo Motos en su reciente visita a 'El Hormiguero': «Para subir bolsas de basura no está mal -relató con humor-, pero tirar de la cadena ya es más difícil». Poco después, su limitación quedó patente cuando se vio incapaz de realizar algo tan sencillo como pulsar un botón en uno de los experimentos del programa. «Esas uñas no son aptas para manejar el móvil», le recriminan sus detractores. «Pero queda muy mono y hay que apechugar con ello», justifica la actriz.

Con todo, en el queratinoso duelo Sánchez-Suárez, va ganando la segunda. A la cantante le están lloviendo palos de los recalcitrantes fans de la actriz... «Marta, me has roto el mito con ese comentario tuyo», le reprocha un seguidor. Y otro, más pendenciero, le advierte: «A ti qué chingados te importa lo que se haga ella en sus uñas. Te tiene que pedir permiso o qué».