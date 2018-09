Marta Robles: «Las mujeres pueden ser buenas, malas o regulares» Alta sociedad. «No creo que lo que he escrito me haga perder amigos». / A. B. Periodista y escritora «A quienes no tienen hijos se les juzga negativamente», asegura la periodista, autora de 'La mala suerte', la nueva entrega del detective Roures ALVARO SOTO Domingo, 23 septiembre 2018, 08:52

Al padre de Marta Robles no le entusiasmaba precisamente la idea de que su hija estudiara Periodismo, pero una vez comprobado que la vocacional reportera no iba a ceder, le dio un consejo: «No pongas todos los huevos en la misma cesta». Siguiendo la recomendación a rajatabla, Robles se ha convertido en una presencia habitual en televisión, prensa y radio, compaginando todos los medios en sus tres décadas de carrera. Pero su gran pasión, confiesa, es escribir, y en los últimos años ha caído en la tentación de la novela negra de la mano de su detective Tony Roures. En su nuevo libro, 'La mala suerte' (Espasa), Roures investiga una desaparición, un caso que sirve a la autora para abordar asuntos de actualidad como la paternidad, la gestación subrogada o el sensacionalismo en la prensa.

- La familia que usted retrata en la novela se parece a la de Diana Quer...

- Con los Quer han ocurrido cosas muy preocupantes. Cuando a cualquiera de nosotros nos ponen el foco encima, siempre aparece alguna turbiedad. A veces los periodistas no nos damos cuenta del daño que podemos hacer a las familias de los desaparecidos al desmenuzar sus vidas al detalle.

- ¿Por qué interesan más las desapariciones cuando ocurren en la alta sociedad?

- Las familias que más tienen se exponen más a la opinión pública porque al público le interesa especialmente saber qué les pasa. Pareciera que los que no tienen nada llevan incorporada la mala suerte y que a los otros no les pudiera pasar nada malo. Pero les pasa, y cuando eso ocurre, todos quieren saber muchas cosas sobre ellos para comprobar que los ricos también lloran. Aquí podemos recordar el inicio de 'Anna Karenina': 'Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero las infelices lo son cada una a su manera'.

- La novela reflexiona sobre la paternidad. ¿Ser padre es un gesto de egoísmo o de generosidad?

- La decisión de tener hijos es egoísta porque los hijos dan mucho más a los padres que al revés. Todos deberíamos tener muy claro que quien tiene hijos no es mejor persona que quien no los tiene.

- ¿Usted, que tiene tres hijos y otros tres de su marido, cree que se juzga a quienes eligen no tener hijos?

- No me cabe ninguna duda. Y se les juzga negativamente.

- ¿Qué le parece la gestación subrogada?

- Es imprescindible que haya más información y yo tengo muchas dudas con respecto a todo, pero me quedo con las palabras que dice Roures en la novela: ¿por qué se juzga de una determinada manera a las personas que quieren tener hijos a través de la gestación subrogada y no se juzga igual a quienes lo hacen con donación de óvulos o esperma? En cualquier caso, debe haber una legislación que lo regule todo, también el derecho de los niños que han nacido a través de estas técnicas a saber quién es su padre. Lo primero siempre deben ser los derechos del niño.

- ¿Se ha acabado el silencio sobre los abusos sexuales gracias al #MeToo?

- Hay muchos casos de maltrato y abuso que ni siquiera son tratados como tales. Por ejemplo, las chicas que no quieren acostarse con sus novios, pero lo hacen por miedo a que las dejen o a no ser guays. Con el #MeToo las cosas han cambiado, pero es muy importante que nos acostumbremos a que las mujeres también pueden ser buenas, malas o regulares. Las mujeres pueden meter la pata igual que los hombres, como descubrimos con Asia Argento, que había sido víctima de Weinstein y luego tenía sus propias turbiedades.

- En su novela aparecen citadas las Koplowitz, los Albertos, Pedro J. Ramírez... ¿Le va a costar alguna amistad?

- A mí, plin, pero no creo que lo que he escrito me dé para perder amistades. No digo nada irrespetuoso ni les quiero hacer daño. Sirven para contextualizar la historia.