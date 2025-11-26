María Palacios rompe su silencio tras el despido de Alessandro Lecquio y responde a Antonia Dell'Atte: «No soy víctima y, mucho menos, cómplice» María Palacios afirma con contundencia que Lecquio «nunca ha sido ni juzgado ni condenado»

L. G. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:17

El despido de Alessandro Lecquio de Mediaset, después de que salieran a la luz las acusaciones de maltrato de su exmujer Antonia Dell'Atte, ha sido una de las noticias más comentadas de la semana. Mientras el aristócrata se mantiene en silencio, sí ha hablado su actual esposa, María Palacios, que ha decidido dar su versión en una entrevista para ¡Hola!.

María Palacios afirma con contundencia que Lecquio «nunca ha sido ni juzgado ni condenado», ni por malos tratos «ni por ningún otro delito». Además, subraya que entre la separación de la expareja en enero de 1991 y el año 2001 —una década completa— Dell'Atte «jamás insinuó, mencionó ni denunció» a Lecquio por este asunto, ni en público ni ante la justicia.

María Palacios recalca que su testimonio no nace «del rencor ni de la venganza», sino de una convivencia de más de treinta años con el colaborador televisivo, con quien tiene una hija en común: «Hablo desde la vida compartida, desde la experiencia diaria, desde la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa».

María Palacios: «No soy víctima y, mucho menos, cómplice»

Palacios también rechaza cualquier señalamiento hacia ella: «No soy víctima y, mucho menos, cómplice. Soy una mujer libre, independiente y muy amada».

Sobre cómo está afrontando la familia esta situación mediática, reconoce que lo hacen «con preocupación y rabia», y lamenta que se les haya situado «en una posición injusta y estigmatizante». Incluso revela que su hija ha comenzado a hacer preguntas difíciles: «Ayer ya nos estaba preguntando qué significa la palabra maltratador».