La vuelta al trabajo después de las vacaciones siempre tiene algo de aterrizaje forzoso. De alunizaje, si como es mi caso la desconexión ha sido en septiembre, un mes donde la actualidad se vuelve hiperactiva y lo trastoca todo. Así que ahora mismo tengo la sensación de estar poniendo el pie en un planeta desconocido o al menos poco reconocible. Con decirles que cuando me fui la polémica se centraba en el máster de Pablo Casado y a mi regreso descubro que lo que está en entredicho es la tesis de Pedro Sánchez... Aunque, la verdad, esta atropellada urgencia de nuestros líderes políticos por engrosar su currículo no debería sorprendernos ya que la misma palabra lo dice. Curri-culo: correr perdiendo el trasero por acumular unos méritos académicos que en realidad no se tienen.

Peor es lo de Trump, que me marché dejándolo enamorado de sí mismo y me lo encuentro enamorado de Kim Jong-un. Un amor platónico y epistolar que quizás tampoco debería sorprenderme porque siempre he considerado que ambos son un par de 'bebés jefazos', y entre ellos se entienden. Lo que sí llena de sentido mi alunizaje postvacacional es el escándalo del astronauta Pedro Duque. No porque Duque quiera vivir como un marqués (eso a un ministro se le supone), ni porque haya intentado driblar al fisco (aquí el que no corre vuela y él lo ha hecho a velocidad sideral). No. Lo que me hace alunizar y alucinar es su estilo personal, su manera de llevar una rueda de prensa. Primero empieza confesando que está teniendo un mal día porque, además de sus diferencias con Hacienda, esa mañana mientras corría le ha atacado un perro... Luego dice que puso su patrimonio en manos de «unos amigos de aquí, del pueblo» (Copenhague se llama la gestora inmobiliaria). Más tarde asegura que todo lo ha hecho por sus hijos: «Por si al papá le explotaba el cohete». Y remata con que no va a deshacer su sociedad «porque tendría que pagar un montón de impuestos». No es por nada pero en el robótico planeta ministerial (poblado por seres cuidadosamente entrenados para ofrecer respuestas automáticas) el 'woodiallenesco' Duque, de puro humano parece marciano. Cesarlo tal vez sea un paso para Sánchez, pero representaría un gran salto para la inhumanidad.