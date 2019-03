Marcelly Morena, primera 'passista' transgénero del sambódromo

Las 'passistas' son mujeres enfundadas en escuetos trajes de plumas y rociadas en purpurina que dislocan sus caderas a la cabeza de las escuelas de samba durante los desfiles del carnaval brasileño. Sin ellas, la fiesta carioca más internacional no se sostiene. Por primera vez en la historia de este desfile lúdico y abiertamente carnal, una mujer transgénero caldeará con sus movimientos el mítico sambódromo carioca. Se llama Marcelly Morena, tiene 32 años y no puede estar más motivada. «Es una satisfacción inmensa estar 'sambando' delante de los prejuicios», cuenta entusiasmada ante su inminente debut, el próximo domingo.

Nacida y criada en la deprimida ciudad de Duque de Caxias, una de las zonas más conflictivas y pobres de Río de Janeiro, Marcelly está ahora a punto de convertirse en pionera al incorporarse a la cabecera de su escuela, Grande Río, para bailar samba en el gran desfile de la ciudad del carnaval. «Estoy aquí para romper tabúes», proclama con orgullo, después de evocar sus nueve años, cuando «ya no me identificaba con mi cuerpo», y después sus dieciséis, cuando «asumí mi situación y me fui de casa para vivir mi vida».

Muchas de las agrupaciones de samba en Brasil no permiten que las 'passistas', símbolos de sensualidad, sean mujeres transgénero. Pero la realidad es que «sí existe la mujer 'passista', sambista y transexual, y yo estoy aquí para representarla», reivindica Marcelly, explosiva en un escueto tanga y un sujetador brillantes con los colores de la bandera del país de Bolsonaro.