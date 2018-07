«Esto no es Marbella ni Ibiza» El exembajador de Estados Unidos James Costos y su marido, Michael Smith, conciben la isla como «el lugar donde más felices somos». / UTI En plena fiebre por la vuelta al «lujo discreto», Mallorca se prepara para el comienzo de la regata más importante de Europa DV Domingo, 29 julio 2018, 09:19

A 24 horas del comienzo de la 37 Copa del Rey Mapfre de Vela, está Mallorca... «que no cabe un alfiler». Lo dice el relaciones públicas Tommy Ferragut y lo corrobora el director de comunicación de la regata, Alejandro Varela. Las habitaciones de los hoteles donde se alojan los casi 2.000 regatistas (de 26 nacionalidades) que participan en el evento náutico más importante de Europa se pagaban el verano pasado a unos 120 euros la noche, «y este año no las consigues por menos de 180». En Mallorca, desde hace dos temporadas, los establecimientos de tres estrellas decaen, mientras reflotan los de cuatro y cinco. Es el imparable triunfo del lujo. Las calas más selectas de la isla han acogido estos días a estrellas internacionales como Cher, Christina Aguilera y la exuberante exnovia de Hugh Grant Liz Hurley, que presentó el jueves en Puerto Portals su nueva colección de bikinis.

Mallorca es a la vez ostentación y lujo discreto. En la bocana del Port D'Andratx puedes extasiarte ante el imponente megayate 'Andrómeda', valorado en 200 millones de euros, y con un sistema satelital que le permite fondear sin dañar la posidonia, esa planta marina imprescindible para la conservación del ecosistema mediterráneo. Sin embargo, no verás a sus dueños exhibirse por la isla... «Esto no es Marbella ni Ibiza -puntualiza Ferragut-. Allí los famosos van al escaparate y al postureo. Pero, cuando quieren descansar de verdad, vienen a Mallorca».

En el casco antiguo de Palma vuelven a florecer los palacetes. Los están adquiriendo las grandes fortunas de Europa. Huelgas aparte, uno de los principales propietarios de la aerolínea 'low cost' Ryanair acaba de comprar uno en el centro por 10 millones de euros. El dueño de la multinacional sueca H&M posee otro. Al igual que Pablo Isla, actual presidente del grupo Inditex. Reconversión es una palabra clave ahora mismo en el sector turístico en Mallorca, pero siempre apuntando hacia arriba. Y eso incluye a la vapuleada Magaluf. El selecto club Nikki Beach, el favorito de las estrellas televisivas británicas y alemanas, hace tiempo que apostó por Calviá como zona de lujo.

Froilán y Pierre Casiraghi

El exembajador estadounidense James Costos, que estuvo en Mallorca con su marido, Michael Smith, hace un par de semanas, tiene previsto regresar a mediados de agosto. Y se espera que entre sus invitados figuren Michelle y Barack Obama. En Palma se ha puesto de moda la dársena Can Barbará, en pleno Paseo Marítimo, a los pies del mítico hotel Valparaíso, que este año nombrará 'Mallorquín de Verano' a Joaquín Prat, que lleva veraneando en la isla desde niño.

Otro fiel devoto de Mallorca es Froilán de Marichalar, que no ha esperado a agosto para disfrutar de Palma con sus amigos. A la reina Sofía le han crecido los nietos y este año no se ha producido el tradicional cursillo de vela en Calanova. Los tiempos cambian... Leonor y Sofía han pasado julio en un campamento de verano en Estados Unidos. La infanta Cristina, con su marido en prisión, se ha alejado lo más posible de los focos y descansa con sus hijos en los Lagos de Minnesota... Y el rey Juan Carlos no protagonizará su esperadísima reaparición en la regata de Palma por culpa, según reza el parte médico, de «una lesión de muñeca». Tampoco es probable que pise los pantalanes del Náutico este verano Pierre Casiraghi, embarcado en un proyecto aún más excitante que el de patronear un catamarán volador: dar la vuelta al mundo en velero.

Sí se espera que el rey Felipe capitanee el nuevo 'Aifos 500', un 'Swan' más competitivo que el barco de otros años. Con don Felipe al timón, la Familia Real en Marivent y los pantalanes del náutico plagados de famosos, Mallorca se prepara para vivir otro arranque de agosto a toda vela.