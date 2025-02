Luitingo, enfadado tras anunciar su separación de Jessica Bueno: «La decisión fue mutua, no hay culpables» En su declaración, el artista expresó su desconcierto por las críticas dirigidas exclusivamente hacia él

L. G. Martes, 25 de febrero 2025, 10:36

En medio de una ola de especulaciones y críticas en redes sociales, Luitingo ha decidido pronunciarse públicamente sobre su reciente ruptura con Jessica Bueno. El cantante, visiblemente afectado por los comentarios que ha recibido, aclaró que la separación fue una decisión conjunta y pidió respeto para ambos. «La decisión de terminar la relación fue mutua. No hay culpables», afirmó Luitingo, zanjando así los rumores que lo señalan como único responsable del distanciamiento.

En su declaración, el artista expresó su desconcierto por las críticas dirigidas exclusivamente hacia él: «Veo que las críticas y especulaciones solo recaen en mí, y no lo entiendo», comentó. Además, subrayó el sacrificio personal que implicó su relación: «He dado todo por amor. Dejé a mi familia a 1.000 kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón».

Luitingo también hizo un llamado a la empatía y al respeto, destacando el impacto emocional que tienen los mensajes de odio: «Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen en el daño que causan, no solo a mí, sino también a mi familia», expresó con firmeza. Finalmente, el cantante agradeció a quienes le han mostrado apoyo en este difícil momento: «Gracias a quienes tienen buen corazón», concluyó.

Luitingo quiere frenar las especulaciones

La ruptura entre Luitingo y Jessica Bueno ha sorprendido por la cantidad de muestras de amor y cariño que se han procesado en público. A pesar de la presión mediática, ambos han optado por mantener un perfil bajo, sin entrar en polémicas. Sin embargo, el cantante ha decidido hablar ahora para frenar el aluvión de críticas y recordar que las decisiones personales deben ser respetadas, especialmente cuando hay sentimientos y familias involucradas.

Por su parte, fuentes cercanas a la expareja aseguran que la relación terminó en buenos términos, priorizando el bienestar de los niños y el respeto mutuo. Luitingo, quien se había integrado plenamente en la vida familiar de Jessica Bueno, destacó que guarda un profundo cariño por los pequeños y que siempre llevará consigo el tiempo compartido. Su mensaje no solo busca aclarar malentendidos, sino también enviar una reflexión sobre el impacto real del odio en las redes sociales.

