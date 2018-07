A Lorenzo Lamas le hacen la cama Tras descubrir que su mujer se la estaba pegando con el entrenador personal, el actor pide su quinto divorcio ARANTZA FURUNDARENA Jueves, 19 julio 2018, 00:40

A este paso Lorenzo Lamas va a terminar convertido en el rey de la cama... plegable. A sus 60 años, el actor vuelve a estar soltero y solo en la vida. La trayectoria sentimental del conocido como 'Rey de las camas' es en realidad una antología de sábanas frías y alcobas vacías, como en la canción de Sabina. Y todo por culpa de su adicción al divorcio. Ya va por el quinto. Y dicen que no hay quinto malo, pero Lorenzo no lo está pasando bien. Su mujer le ha puesto los cuernos a plena luz del día, en la playa y con su entrenador personal. La imagen de Shawna haciendo abdominales con las piernas aferradas a las caderas de su tatuadísimo y musculosísimo profesor de fitness ha dado la vuelta al mundo... Y Lamas no ha necesitado 80 días para tomar la decisión de separarse. Él, que ha sido siempre un consumado 'playboy', se ve que sufre de intolerancia a la infidelidad ajena.

Que sus dos últimas mujeres se llamaran Shauna y Shawna, que una de ellas fuera conejita 'Playboy', y ambas unos 30 años menores que él, ya debería haber levantado ciertas suspicacias en el actor de 'Falcon Crest' y 'Vacaciones en el mar'... Pero a Lamas por lo visto le pierde la profundidad de un escote. Y cuando piensa en boda no lo hace con la cabeza. O sí, pero no con la adecuada. Sus cinco matrimonios casi han durado menos que Màxim Huerta de ministro. En el primero se divorció antes de un año. En el segundo, después de dos. El tercero le duró cuatro (se iba entrenando), el cuarto le duró seis... Y el quinto ya iba para los siete años cuando se cruzó por medio el mentado fisioculturista. Siguiendo esta progresión, en su próximo matrimonio le esperan ocho años de paz conyugal antes de que otra 'sauna' cualquiera le dé la puntilla.

Porque si Shawna Craig se la ha pegado con su entrenador personal (íntimo, de tan personal), la anterior, Shauna Sand, le engañó con uno de los seis hijos que tiene Lorenzo. Concretamente, con el actor A. J. Lamas, que es el vivo retrato de su padre. A Lorenzo le dolió tanto la traición de su vástago que estuvo años sin hablarle. Cualquier infidelidad es pequeña comparada con aquélla. Incluso que su última mujer se haya dejado pillar por los paparazzi en la playa de Venice (Los Ángeles) practicando una especie de Kamasutra culturista. Además, esta Shawna tiene buen corazón. Cuando Shayne (aquí todas se llaman igual) Lamas, hija de Lorenzo, lloraba por no poder tener un segundo hijo, Shawna le ofreció su útero y gestó encantada al nieto de su marido. Y es que otra cosa no, pero aburrirse esta familia no se aburre.

Hijo del actor argentino Fernando Lamas, Lorenzo como intérprete nunca ha sido un Robert de Niro pero se ha sabido buscar las lentejas en el séptimo arte. Él era ese novio atleta, rubio y bobalicón que se echaba Sandy (Olivia Newton John) en 'Grease' para darle celos a Danny (John Travolta). Luego se hizo un nombre propio en el mundo de la publicidad española como imagen de los colchones Reig Martí, lo que le valió el apodo de 'El rey de las camas'. Pero su reino horizontal se tambalea. Tanto divorcio seguido (los dos últimos por infidelidades de ellas) mueve a pensar si Lorenzo, entre sábanas, no habrá pasado de rey a simple lacayo. Ya lo dice el refrán: Dime de qué presumes...