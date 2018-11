Lolita presume de nieto La artista disfruta de su primer nieto, Noah, y da las gracias públicamente a su hija Elena Furiase INÉS RODRÍGUEZ Lunes, 19 noviembre 2018, 12:18

Lolita está entusiasmada con su nueva faceta como abuela. La artista ha publicado una imagen en Instagram en la que presume de nieto y en la que asegura que es imposible sentir más felicidad. «Hoy no he podido ser más feliz. Desde la una de la tarde hasta las diez de a noche disfruté de mi nieto Noah. Más felicidad imposible», ha declarado.

En este sentido, Lolita ha querido dar las gracias a su hija, Elena Furiase, y a la pareja de ésta, por darle la oportunidad de disfrutar del crío durante tantas horas seguidas. «Gracias @elenafuriase @gonzalos.g por hacerme hoy un poco más feliz. Te quiero Noah, os quiero hijos».

El más pequeño del clan Flores llegó al mundo hace algo más de un mes. «Oleeee ya soy abuela» publicó entonces una exultante Lolita. También la mamá primeriza está encantada, a pesar de que no siempre sea tarea sencilla criar a un bebé. «No me importa caerme de sueño, no me importa la tendinitis del brazo, no me importa el dolor de cuello, no me importa no tener tiempo, no me importa comer a deshora, no me importa. No me importa. Pues todo merece la pena con tal de verte crecer fuerte, feliz y sano», ha escrito recientemente.