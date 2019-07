Lolita Flores confiesa que está arruinada

«He pedido ayuda a amigos, y anticipos. No se me cae la cara de vergüenza. No tengo nada ahorrado. No tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena. Para comer todavía tengo, pero ahorrado nada», ha confesado Lolita en el programa 'Sábado Deluxe'. La hija de Lola Flores explicó que los problemas llegaron cuando vendió una exclusiva por su boda con Pablo Durán y Hacienda le reclamó su parte.