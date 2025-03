Lidia Torrent reaparece después de su comunicado contra 'Fiesta'

Joaquina Dueñas Martes, 11 de marzo 2025, 12:33 Comenta Compartir

Lidia Torrent acudió en la tarde del lunes al desfile de Fabio Encinar, donde coincidió con numerosos rostros conocidos, desde Nuria Roca a Mar Flores, pasando por Laura Matamoros, Mariola Orellana, Nuria March, Raquel Sánchez-Silva o Grace y Melissa Villareal. Esta ha sido su primera aparición después de que publicara el comunicado en el que reprochaba al programa 'Fiesta', de Telecinco, que hubiera dado «una información importante sin verificar».

Hace unos días, la hija de Elsa Anka confirmó que su relación de pareja estaba pasando por un mal momento y el fin de semana, en el mencionado espacio televisivo, anunciaban su ruptura. El periodista Jorge Moreno detallaba que «se llevan bien, se han separado de mutuo acuerdo y tienen una relación maravillosa». Una afirmación que llevaba a Lidia Torrent a pronunciarse de manera rotunda: «No pretendo esconderme, pero también creo que puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones, sin tener que estar sacando explicaciones día a día, ¿no?».

«Lo que no es lícito es publicar una noticia así sin saber si es verdad, porque no sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene, no sabes lo que está pasando», añadía al tiempo que lamentaba que en «un programa de la que fue mi casa durante casi diez años» se diera una «información importante sin verificar, sin hablar con las personas afectadas y basándose en suposiciones derivadas de redes sociales».

«Tengo una familia, tengo una hija que cada vez entiende más lo que ocurre. Seamos más generosos y conscientes del daño que podemos causar», terminaba.