Leonor cumple 20 años: dos décadas de historia y formación de la heredera al trono La princesa, que está inmersa en su última etapa de formación castrense, dio su primer discurso con 13 años

Joaquina Reyes Madrid Viernes, 31 de octubre 2025, 00:34

El 31 de octubre de 2005, a la 1:46 de la madrugada, nacía en el Hospital Ruber Internacional de Madrid Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, primogénita de los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. Su nacimiento se comunicó a los medios apenas una hora después mediante un SMS enviado desde Zarzuela. La futura heredera pesó 3,5 kilos y midió 47 centímetros. Su padre, entonces príncipe Felipe, compareció ante la prensa visiblemente emocionado: «Es lo más bonito que le puede ocurrir a nadie. La Princesa y yo estamos felices, radiantes.»

El 14 de enero de 2006, Leonor fue bautizada en el Palacio de la Zarzuela, con sus abuelos paternos, los reyes Juan Carlos y Sofía, como padrinos. Siguiendo la tradición familiar, vestía el faldón de cristianar que había usado su abuelo en Roma. Cuando solo tenía 10 meses, los Príncipes de Asturias anunciaron el segundo embarazo de Letizia. En 27 de abril de 2007, nacía su hermana Sofía, que se ha mostrado como su gran apoyo y cómplice en numerosos actos públicos.

Leonor ha crecido en un entorno familiar protegido y sus apariciones han estado siempre medidas. Fue al colegio Santa María de los Rosales de Madrid, donde también había estudiado su padre. El 20 de mayo de 2015, realizó su Primera Comunión vestida con el uniforme escolar, acompañada por sus compañeros y sus abuelos. En el mismo centro, el 28 de mayo de 2021, recibió el sacramento de la Confirmación, con el rey Felipe como padrino.

Ampliar La princesa Leonor, en brazos de su madre, la reina Letizia, junto al rey Felipe y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, el 14 de enero de 2006, durante su bautizo EFE

El año 2014 marcó un punto de inflexión para la princesa. El 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, Felipe VI fue proclamado rey y Leonor se convirtió en heredera al trono, asumiendo los títulos de Princesa de Asturias, de Girona y de Viana, además de otros históricos como duquesa de Montblanch y condesa de Cervera. El 30 de octubre de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicó la concesión del Toisón de Oro, distinción que recibió formalmente el 30 de enero de 2018, coincidiendo con el 50 cumpleaños de su padre.

Primeras veces

Ese mismo año, en septiembre, viajó a Covadonga para participar en los actos del 1.300 aniversario del Reino de Asturias y el centenario del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, su primera visita oficial como heredera. Un mes después, el 12 de octubre, en el desfile de la Fiesta Nacional, ocupó por primera vez el asiento a la derecha del rey, su lugar protocolario como sucesora.

El 18 de octubre de 2019, con 13 años, pronunció su primer discurso público en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Aquel mismo año, en noviembre, presidió por primera vez los Premios Princesa de Girona, donde habló en español y en catalán. Dos años más tarde, el 24 de marzo de 2021, protagonizó su primer acto oficial en solitario, con motivo del 30.º aniversario del Instituto Cervantes.

En agosto de 2021 se trasladó al Reino Unido para cursar el Bachillerato Internacional en el United World College Atlantic de Gales. Dos años después,durante su graduación, su tutora puso en valor su «pasión por aprender y por comprender a los demás» así como su «sentido del humor».

El fin del Bachillerto marcó el inicio de una nueva etapa ligada a su futuro como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. El 17 de agosto de 2023 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde inició el primero de los tres años de instrucción previstos en los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire.

Ampliar La princesa Leonor (d) jura la Constitución ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol (i), y los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el día de su 18 cumpleaños EFE

El 31 de octubre de 2023, día que cumplía la mayoría de edad, juró la Constitución Española ante las Cortes Generales en sesión solemne. Tras el juramento, recibió el Collar de la Real Orden de Carlos III. El acto estuvo presidido por los Reyes y contó con la asistencia de las más altas autoridades del Estado. Quien no estuvo de manera pública fue su abuelo, el Rey emérito, que sí que acudió a título privado.

Guardamarina en el Elcano

En 2024 continuó su formación militar en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). Entre enero y julio participó en el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que recorrió varios puertos de América Latina y concluyó en Nueva York antes del regreso a España. Durante la travesía realizó como guardamarina maniobras, prácticas de navegación y participó en recepciones oficiales en los distintos puertos. En ese tiempo también pudimos verla como una joven más bañándose en biquini, bebiendo cerveza con amigos o disfrutando del carnaval de Brasil.

Ampliar La princesa Leonor a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano EFE

En julio de 2024 efectuó su primer viaje oficial al extranjero a Portugal, donde fue recibida por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y condecorada con la Gran Cruz de la Orden de Cristo.

El 1 de septiembre de 2025, ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) para comenzar la fase final de su formación castrense, centrada en el adiestramiento aéreo. Ese mismo mes hizo también su debut como Princesa de Viana con un viaje para celebra el 600 aniversario del título principesco, retomando así su agenda institucional durante un breve paréntesis en su instrucción.

Veinte años en los que la princesa Leonor ha pasado por las principales etapas de preparación institucional que exige su papel como heredera y futura jefa del Estado: educación académica, formación militar y primeros compromisos oficiales.