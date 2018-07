El lado más golfo de Julio Iglesias 'Lazos de sangre' diseccionó la vida y milagros del cantante, centrándose en sus líos amorosos, el secuestro de su padre y las desavenencias con su hijo Enrique JOSEBA FIESTRAS Viernes, 27 julio 2018, 08:10

Truhán y señor, dice la canción. La vida de Julio Iglesias fue diseccionada en el programa de TVE 'Lazos de sangre', que contó con declaraciones exclusivas de su hijo Julio José. «A mi padre lo tenía en un pedestal, es una de las personas más inteligentes y sabias de la vida», declaraba su retoño, que no tuvo reparos en relatar momentos difíciles de su infancia, como cuando ETA secuestró a su abuelo, el doctor Iglesias Puga. «Recuerdo que estábamos de viaje con mi madre cuando nos enteramos de todo. Fue un trauma grande para toda la familia», confesaba. Tal fue el golpe que el cantante se obsesionó con la seguridad de su familia. «Nos llevaban al colegio y al fútbol los escoltas», explicaba Julio José sin otorgarle excesiva importancia a la situación.

El hijo del mítico intérprete lidió también con la supuesta rivalidad que enfrenta a Julio Iglesias con su hijo Enrique. «Tienen dos caracteres muy fuertes y pueden chocar a veces, pero se llevan bien y se quieren», argumentó. Lo cierto es que el documental sacó a la luz los inicios musicales del autor de 'Súbeme la radio', desvelando que dio sus primeros pasos con nombre falso, Enrique Martínez, y ocultó a sus seres queridos su vocación, llegando a pedirle dinero a su 'tata' para financiar su primera maqueta. Aquello parece que no sentó bien al padre y desde entonces suena la leyenda de esa rivalidad paternofilial.

Las andanzas amorosas del artista han jalonado las revistas 'rosas' desde que se separó de Isabel Preysler. «De repente las madres de mis amigos estaban enamoradas de mi padre», decía jocoso Julio José. Y tanto va el cántaro a la fuente… El programa contó también con la intervención de Javier Santos, un supuesto hijo de Julio Iglesias que nunca ha sido reconocido como tal. «¿Por qué me ha negado tanto?», se preguntaba el joven, que recientemente logró una prueba al comparar su ADN con el de Julio José. Al parecer, un detective siguió al muchacho por Miami y consiguió de forma no muy legal el dato. Con todo, los tribunales no han dado la razón al joven, que tiene muy claro. «No voy a ver ni un duro», exponía resignado.

Hace ya unos años que Julio Iglesias está apartado del mundo. Se deja ver poco y surgen continuos rumores sobre una retirada de los escenarios. Cuestionado por ello, Julio José quitó hierro al asunto: «Un día me dice que se va a retirar y al día siguiente, lo contrario. Yo creo que va a cantar hasta el día que se muera porque ha nacido para eso». Y mirando al futuro, el vástago del artista lanzó un aviso a navegantes: «Siempre se ha hablado de una posible actuación los tres juntos: mi padre, mi hermano Enrique y yo, y es posible que la hagamos», contó sin perder su característica sonrisa. Habrá que estar atentos.