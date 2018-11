Kylie Jenner, la celebridad más influyente del año Kim Kardashian, su hermana, se queda con la plata mientras que Meghan Markle se hace con el bronce GLORIA SALGADO Madrid Martes, 20 noviembre 2018, 14:49

Instagram se ha convertido en la revelación del año en el sector de la moda, un auténtico impulsor de ventas y fuente de tendencias. Las celebridades y sus atuendos han sido, en gran medida, las responsables de su éxito tal y como refleja The Year in Fashion 2018, todo un referente en el sector de la moda. La compañía británica Lyst ha realizado un seguimiento a más de 100 millones de búsquedas que incluyen consultas, visitas a páginas, datos de ventas y menciones en medios sociales de 5 millones de productos de moda de hasta 12.000 firmas y tiendas online.

A sus 21 años, la pequeña de las Kardashian, Kylie, se ha convertido en la celebridad más influyente del año. El 1 de febrero daba a luz a su primer hijo, una niña llamada Stormi, mientras que en julio Forbes revelaba que era la millonaria más joven del planeta. Creadora de la firma de belleza Kylie Cosmetics, 119 millones de seguidores la siguen en Instagram a diario. Kylie Jenner puede presumir de ser la responsable de 2 millones de búsquedas gracias a estilismos que van del chándal de Adidas a sensuales prendas de Alexander Wong. Aunque el rey de las búsquedas fue el mini vestido rosa inspirado en Barbie que lució en su fiesta de cumpleaños.

El enlace de Chiara Ferragni catapulta las búsquedas de Dior y se convierte en la boda del año

De cerca la sigue su hermana mayor, Kim Kardashian, ganadora del título del Premio Influencer de CFDA. La mujer de Kanye West suma en este 2018 varios hits como la moda de los culotes de ciclista, recuperar el tanga de Gucci que causó polémica en los 90, los bañadores neón o encabezar la logomanía con Fendi. Mientras que el bronce ha sido para Meghan Markle, protagonista de uno de los momentos del año, la boda real con el Príncipe Harry. La especulación sobre el vestido que luciría la actriz provocó que al salir de Waight Keller las búsquedas de vestidos de Givenchy aumentaran un 184%. Otra boda que las redes sociales siguieron muy de cerca fue la de Chiara Ferragni con el rapero Fedez, catapultando esta vez a Dior. La firma aumentó un 109% sus búsquedas la semana siguiente del enlace.

2018 ha sido el año de las zapatillas 'feas', de la vuelta de los logos y el estilo de los años 90

Off-White, la firma de moda más popular

Los datos de Lyst del tercer trimestre revelan que Off-White es, en este momento, la marca de moda más popular por obra y gracia de lanzamientos virales y colaboraciones. En su carrera por el trono, la firma de 'streetwear' ha desbancado a gigantes como Gucci y Balenciaga, que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente.

La firma deportiva Nike continúa pisando fuerte y alcanza el cuarto puesto. Además de su continua colaboración con Off-White, la campaña 'Just Do It' protagonizada por Colin Kaepernick ha impulsado el crecimiento de las búsquedas. También Prada y Yeezy han ascendido cinco puestos, una subida que permite a la segunda firma recuperar su presencia en el listado.

La bufanda 'vagina' de Fendi o las botas-vaquero de Jennifer Lopez han hecho arder Internet

El cinturón-logo de Gucci, el artículo más deseado

2018 ha sido el año de las zapatillas 'feas', de la vuelta de los logos y el estilo de los años 90 con artículos como las sudaderas cortas o el chándal; pero sobre todo del icónico cinturón de Gucci, que ha tenido medio millón de búsquedas, convirtiéndose en el artículo más deseado del año. Otro cinturón, el industrial de Off-White, del diseñador Virgil Abloh, ha sido otro de los artículos de culto del año. Las medias con el logo de Fendi, las sandalias de llama de Prada que se agotaron en cuestión de minutos, el mono rosa de Ganni o las gafas de sol de LouLou en forma de corazón de Saint Laurent tampoco han pasado desapercibidos para los ocho millones de usuarios de Lyst.

Arriba, Jenniffer López luce las botas-vaquero de Versace. Abajo, las zapatillas Triple S de Balenciaga y la conocida como bufanda-vagina de Fendi. / Agencias

En cuanto a las ventas, las zapatillas 'feas' son las que mayor caja han hecho. Cierto es que las Triple S de Balenciaga no están al alcance de todos, por presupuesto o disponibilidad, pero sí otros modelos como las Fila Disruptor y las Nike M2K Tecno, convirtiéndose en las más vendidas. Otro producto poco agraciado, como es la riñonera, también ha disparado sus ventas, siendo las más compradas las de Gucci y Topshop, aunque bolsos como el Saddle de Dior, el Triangle de Balenciaga o el de mano con cadena monogram de Saint Laurent siguen reclamando su protagonismo.

El podio lo cierran los leggins, todo un clásico con más de 400.000 búsquedas al mes y a los que las mallas de ciclista siguen de cerca. Lo que no se esperaba es que artículos como la bufanda de Touch of Fur de Fendi, las botas de Versace que lució Jennifer Lopez o los estampados de langosta hicieran arder Internet.