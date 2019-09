Kristen recibió presiones por ser lesbiana

Kristen Stewart recibió presiones de la industria cinematográfica en los inicios de su carrera para que ocultara su condición de lesbiana, según ha desvelado en la revista 'Harper's Bazaar'. «Hazte un favor y no salgas con tu novia de la mano en público si quieres trabajar en una película de Marvel», asegura que le dijo un alto ejecutivo. «Cuando empecé a darme a conocer, me dijeron claramente: no se puede saber que eres lesbiana».