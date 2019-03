Jon Kortajarena, con el culo al aire en un bar de Bilbao El modelo y actor vizcaíno, de 33 años, revolucionó Instagram este domingo con un 'lunch' de lo más sugerente VIRGINIA MELCHOR Lunes, 25 marzo 2019, 11:02

Jon Kortajarena calentó el domingo con un almuerzo de lo más sugerente. El modelo y actor bilbaíno, de 33 años, deleitó a sus seguidores en Instagram con dos fotografías en la que aparece tomando un 'lunch' en compañía de un chihuahua. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque Kortajarena aparece con el trasero al aire, lo que hace prácticamente imposible dirigir la mirada al pobre perro, que pasa desapercibido ante semejante distracción. «Que no me entere yo… de que ese perrito pasa hambre», escribió rápidamente La Vecina Rubia, la 'influencer' que mantiene un 'idilio virtual' con el 'top'.

La imagen fue tomada el sábado por la mañana en el bar Galipó del Muelle de Ripa, que cedió el local a la fotógrafa bilbaína Inma Fiuza para poder realizar la sesión fotográfica. Se trata de un «proyecto especial» entre ambos del que Fiuza no quiere dar detalles, aunque todo apunta a que las instantáneas formarán parte de una futura exposición que llevará a cabo esta profesional de la imagen.

Kortajarena, que se protege del frío únicamente con un jersey a rayas y unos calcetines de lana, no tardó en revolucionar Instagram: superó los 187.000 'me gusta' y los 6.500 comentarios en un suspiro. «Vaya dos molletes de Antequera», «a mí me cocinan así y me como hasta los muebles» y «si encima está haciendo croquetas me muero», fueron algunas de las ocurrentes reacciones de sus fans.

No es la primera vez que el modelo presume de nalgas ante el objetivo de Inma Fiuza. En otra ocasión, también incendió la red posando de espaldas y sin ropa junto al museo Guggenheim, una imagen que tituló «I love Bilbao».