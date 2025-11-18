Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marius Borg AFP

La justicia avala la publicación de la biografía no autorizada de Marius Borg

El hijo de la princesa Mette Marit tendrá que pagar las costas del proceso con el que pretendía su retirada y una indemnización

Joaquina Dueñas

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:43

La justicia noruega ha avalado la publicación de 'Rayas blancas, oveja negra', la biografía no autorizada de Marius Borg que le relaciona no solo con el consumo sino también con el tráfico de estupefacientes y que el hijo de la princesa Mette-Marit quería retirar del mercado. Ahora, el joven, tendrá que hacer frente a las costas del proceso y a una indemnización de 50.000 euros mientras que la corona noruega se ha desentendido de cualquier tipo de pago, lo que supone toda una declaración de intenciones ante el futuro judicial del hijastro del príncipe heredero Haakon, acusado de 32 delitos. «Se trata de un asunto estrictamente privado. No corresponde a la Casa Real intervenir en procedimientos judiciales que afecten a personas que no forman parte de la familia real oficial», ha dicho Guri Varpe, jefa de comunicación de la Casa Real.

Cuando todavía no se ha recuperado de este varapalo judicial que la defensa de Marius se plantea recurrir, el periódico 'Aftenposte', el más grande del país, ha publicado la lista de navegación del joven, desvelando que buscó la diferencia entre «agresión», «abuso» y «violación» en agosto de 2024, cuando su caso parecía ser, al menos públicamente, un acto aislado de violencia contra su entonces pareja. Unos datos extraídos de la investigación policial sobre los que tendrá que responder en el juicio previsto para el 3 de febrero del próximo año.

