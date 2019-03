Bon Jovi cumple 57 años y sus canciones ya son himnos 01:06 Es una de las estrellas de rock más excepcionales de las últimas décadas EL DIARIO VASCO Sábado, 2 marzo 2019, 17:54

Jon Bon Jovi cumple este sábado 57 años ya consolidado como una de las estrellas de rock más excepcionales de las últimas décadas. Sus canciones se han convertido en himnos y pocos son los que no reconocen temas tan célebres como 'Livin on a prayer', 'You give love a bad name', 'have a nice day' o 'It's my life'.