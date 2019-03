Jorge Javier Vázquez ya está en casa Un colaborador del programa de Ana Rosa acompaña a Vázquez a su salida del hospital. / TELECINCO El presentador recibe el alta médica, aunque deberá guardar un largo reposo tras sufrir un ictus. «Tengo una vida preciosa» I. C. Sábado, 23 marzo 2019, 00:09

Jorge Javier Vázquez está, al parecer, como nuevo. Solo así se entiende que haya salido del hospital hecho un pimpollo (camisa azulita impoluta y americana azul) después de haberse llevado el susto de su vida, por más que él insista en que no ha pasado miedo. «Antes de ir a casa quiero pasar por el Corte Inglés, ya que ahora que voy a estar allí durante un tiempo voy a necesitar tres o cuatro escopetas», dijo el presentador a los periodistas que aguardaban su salida del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid. Una referencia-chiste a una de las últimas propuestas que Vox ha dejado sobre la mesa y que el alma de 'Sálvame' ha cogido al vuelo. Con la misma rapidez con la que descolgó el teléfono a Ana Rosa Quintana, que no pudo menos que conectar en directo al saber que su compañero de cadena salía del hospital.

En ese cúmulo de circunstancias dignas de ser rentabilizadas mediáticamente, el convaleciente aprovechó la oportunidad para gritarle al mundo que todo marcha bien; que sí, que ha sufrido una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático y tendrá que estar de baja por lo menos un mes, pero que después de eso, si todo marcha como debe, está dispuesto a volver y darlo todo. «De momento me han dicho que reposo absoluto, mucha tranquilidad», le decía a su compañera de focos, que le instaba a tomarse las cosas con calma y no hacer el loco, mientras el presentador se subía al coche que le iba a llevar a casa acompañado de un reportero al que iba contando sus impresiones vitales. Sin dejar de admirar ese empuje, esa dedicación a la profesión y a la cadena, algunos de sus muchos seguidores se preguntan si no se estará precipitando con esta reaparición ante las cámaras, si no debería haber salido pitando para casa, en donde, según él mismo ha contado, además de su madre le esperaba Paco, su antigua pareja, de la que admitía estar aprovechándose.

Y mientras esperaba los mimos de Paco, él aseguraba emocionado que tiene una vida preciosa de la que disfrutar y la cadena publicaba un comunicado en el afirma que Jorge Javier «agradece nuevamente el interés de los medios de comunicación, las innumerables muestras de cariño de compañeros y particulares recibidas en los últimos días y, por supuesto, la atención recibida por parte de todo el equipo del centro hospitalario». Un ictus no es cualquier cosa.