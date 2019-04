Jennifer López devuelve el anillo Alex Rodríguez hinca la rodilla para pedir la mano de Jennifer. / R. C. Harta de las infidelidades de su novio, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez,la cantante anula su compromiso de boda P. MUÑOZ Jueves, 25 abril 2019, 00:10

Y el anillo pa cuándo?», preguntaba Jennifer López en su gran éxito del verano pasado. La respuesta parecía haberse desvelado hace un mes, cuando la cantante anunció su compromiso con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez. Una imagen que la propia artista volcó en Instagram recoge el momento en que el pretendiente se arrodilla ante ella en una playa bajo una espectacular puesta de sol para mostrarle la sortija de compromiso, mientras la novia, emocionada, se lleva las manos a la boca ahogando un grito de emoción.

El romanticismo se hizo añicos, sin embargo, al poco tiempo, al trascender las presuntas infidelidades de Rodríguez. Hasta tal punto que la actriz y cantante, de 49 años, acaba de hacer pública su decisión de cancelar la boda. El motivo esgrimido, su plena dedicación al lanzamiento de su nuevo tema, 'Medicine', que le impediría organizar el evento, no ha engañado a nadie.

Y es que en las últimas semanas se han multiplicado los rumores de que el novio no parece estar tan perdidamente enamorado de ella como las fotos de la playa hacen suponer. El también exjugador de béisbol José Canseco, de origen cubano, aseguró a través de Twitter que Rodríguez engañó a JLo hace unos meses con su entonces mujer: «Poco sabe ella que se la está pegando con mi exesposa Jessica. Pobre chica, no tiene idea de quién es él realmente», publicó. También una exuberante exconejita de la revista 'Playboy', Zoe Gregory, manifestó que Alex Rodríguez se puso en contacto con ella para proponerle hacer un trío junto a otra mujer.

«Estaba muy emocionada»

Jennifer prefirió no dar importancia a los rumores en primera instancia, pero las dudas parecen haber anidado en su corazón. «Estaba muy emocionada después de la pedida de matrimonio en marzo, y ya estaba haciendo planes, buscando fechas, lugares... Pero las acusaciones de infidelidad, siendo falsas o no, la dejaron sin muchas ganas», habría declarado una fuente próxima a 'The National Enquirer'.

Curiosamente, la infidelidad y el matrimonio serán los ejes centrales de la próxima película que protagonizará la estrella latina. Su título, 'Marry Me' (Cásate conmigo), avanza el tórrido romance que vivirá en la pantalla con Owen Wilson en esta comedia romántica. Concebida, según sus responsables, como un cruce entre 'Notting Hill' (1999) y 'La proposición' (2009), 'Marry Me' narra la historia de una estrella del pop (López) que, minutos antes de casarse en un gran estadio con su pareja, descubre que éste le está siendo infiel. En ese momento de crisis, la cantante elige al azar a un profesor de matemáticas que se encuentra entre el público (Wilson) y le pide que contraiga matrimonio con ella.

López, que figurará como productora en este proyecto, también rueda en la actualidad la cinta 'Hustlers', acompañada por Constance Wu, Julia Stiles, Lili Reinhart y la rapera de origen dominicano Cardi B, que debutará en el cine con esta película. Por si fuera poco, la actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, coreógrafa y hasta perfumista prepara su primera gira en seis años, que la llevará de conciertos en junio y julio por Estados Unidos, Canadá y su país de origen, Puerto Rico. La actividad le ayudará a dejar de preguntarse: ¿Y el anillo, pa cuándo?