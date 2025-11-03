Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jennifer Aniston. EP

Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con una felicitación pública

La actriz ha publicado una fotografía juntos con el mensaje: «Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro»

Joaquina Dueñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

El pasado julio fue la primera vez que pudimos ver a Jennifer Aniston o Jim Curtis, el coach emocional que ha robado el corazón a la popular actriz. La pareja fue fotografiada en un yate en Mallorca junto a Jason Bateman, amigo de la protagonista de 'Friends', y su esposa, Amanda Anka. La complicidad entre la nueva pareja era innegable, pero desde entonces, ninguno de los dos había confirmado públicamente su relación hasta ahora, cuando Jennifer ha querido dedicar un cariñoso mensaje a su novio con motivo de su cumpleaños. «Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro», ha escrito junto a una romántica fotografía en blanco y negro en la que los dos aparece abrazados.

Aniston y Curtis comenzaron su relación con una amistad que dio paso al amor. El hipnoterapeuta y coach es un perfil de hombre diferente al que hemos visto habitualmente al lado de la actriz, que estuvo casada con Brad Pitt y Justin Theroux. A los 22 años, Curtis fue diagnosticado de una enfermedad en la médula que le provoca dolor crónico, espasmos y parálisis, lo que hace que tenga que caminar ayudado por un bastón. Una dolencia que se convirtió en su motor de transformación personal.

Deportista y ejecutivo en Wall Street, las consecuencias de su enfermedad le hicieron replantearse su vida y reinventarse como coach emocional. Fue esa faceta la que llamó la atención a Aniston, que se sintió conectada con él después de leer su obra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  5. 5 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  8. 8 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con una felicitación pública

Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con una felicitación pública