Javier Ambrossi y Javier Calvo, anatomía de una separación inesperada

La ruptura de la pareja de creativos habría sucedido a finales del año pasado

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:53

La inesperada ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi no deja de dar nuevos titulares. Al confirmarse la noticia, las redes sociales se llenaron de elucubraciones sobre terceras personas que podrían haber precipitado esta separación y que fueron rápidamente desmentidas. Sin embargo, lo que sí que parece corroborado es que Ambrossi tendría una nueva ilusión y que el distanciamiento vendría de largo.

Laura Fa y Lorena Vázquez fueron las primeras en dar una pista sobre la situación sentimental de los Javis en su podcast 'Las Mamarazzi' donde hace unos días explicaban que uno de los miembros de la pareja había sido visto con otra persona en actitud cómplice por las calles de Madrid. En aquel momento no revelaron de quien se trataba. Luego, era 'El País' quien confirmaba la separación del tándem sentimental y artístico, puntualizando que seguirían unidos profesionalmente. Finalmente, la revista '¡Hola!' ha confirmado que es Ambrossi quien tiene una nueva ilusión con un «técnico de la industria audiovisual».

Los directores, guionistas y productores, que están en pleno rodaje de 'La bola negra', llevan varios meses separados. De hecho, el distanciamiento de la pareja se fecha en diciembre del año pasado. Desde entonces, han llevado su nueva situación amorosa de manera discreta mientras seguían con su colaboración profesional. En este tiempo, Calvo también habría tenido un idilio con una persona del reparto de su último trabajo, en el que destacan Glenn Close, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Antonio de la Torre y el cantante Guitarricadelafuente.

En todo caso, parece que han sabido gestionar su separación sin que afecte a su trabajo y desde el entorno de la película señalan que el ambiente es muy bueno y que «la magia» de los codirectores sigue siendo la misma.

