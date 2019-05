Isabel Pantoja suplica abandonar 'Supervivientes' entre lágrimas Isabel Pantoja, tras ver el vídeo en el que Azucar Moreno la criticaban en Supervivientes 2019. / TELECINCO La cantante se derrumbó al escuchar hablar mal de ella a las Azúcar Moreno, mientras Loli Álvarez era condenada a vivir sola en una plataforma en el mar JOSEBA FIESTRAS Viernes, 3 mayo 2019, 10:04

Carlos Lozano ha aterrizado en 'Supervivientes' con la clara estrategia de sacar de quicio a todo quisqui y lo está logrando. Curiosamente, Mónica Hoyos -su ex, con la que tiene varias cuentas pendientes y parecía que iba a ser su diana- resulta que se ha convertido en su única aliada… Al menos de momento. El comunicador lanza pullas a todo aquel que se le pone por delante, centrando sus peores dardos en las Azúcar Moreno. Las ha acusado de vagas, embaucadoras, mentirosas, rastreras y repugnantes. Asegura que no hacen nada y las hermanas, que no tienen filtro, sobre todo Toñi, estallan a la mínima.

«Decís que habéis venido aquí a disfrutar y a cantar, pero esto no es 'Got Talent'», acusó Lozano sin titubeos. Y ellas, respondieron casi a dúo: «Tú lo que haces es pintar la mona todo el día». Y se armó la marimorena. Gritos, insultos, reproches… La pelea se extendió como la pólvora en la playa de los piratas y acabaron llorando Toñi, Chelo García Cortés y la propia Mónica Hoyos, que no pintaba nada en la guerra, pero intuyó contienda y se apuntó saliendo mal parada.

Isabel Pantoja, que sufre una incómoda lesión en las rodillas, pretendió quedarse al margen de la refriega, después de la cruzada que mantuvo con Carlos Lozano hace un par de días; lo que no esperaba la tonadillera es que todo le iba a explotar en la cara. Llegados a la palapa, y con Jorge Javier Vázquez de único maestro de ceremonias –Lara Álvarez está indispuesta y no pudo acudir a su lugar habitual- explotó la bomba. El presentador, muy hábilmente, chinchó a la cantante que no dudó en afear a Lozano recriminándole que no son «sus esclavas». Pero resulta que Carlos no era su enemigo. El programa le brindó unas imágenes en las que las hermanas de Los Chunguitos la ponían verde. «Estúpida» o «soberbia» fueron algunas lindezas que le dedicó el dúo. Y claro, Pantoja se vino abajo.

Con sábanas y almohada

«Siento mucho haber oído esto, me ha llegado al alma», expresó la folclórica con los ojos vidriosos. Las Azúcar Moreno trataron de quitar hierro al asunto, pero su contrincante estaba derrotada. «Me quiero ir», suplicaba llorando desconsolada. La sangre no llegó al río porque había conflictos para parar un tren y, además, el público escogió a Isabel como la aventurera preferida de esta edición, lo que conllevaba dormir en una cama con sábanas y almohada durante una semana. Aquello cambió el rictus de Pantoja que pidió compartir el privilegio. Ella quería dormir con Colate Vallejo Nájera, pero la organización le advirtió que solo podría hacerlo con alguien de su equipo, y entonces la artista prefirió quedarse sola el regalo.

Por lo demás, Loli Álvarez fue la expulsada por el público, pero lejos de volver a Madrid la del 'No cambié' tendrá que pasar los próximos días sola en una atalaya ubicada en el mar. Chelo y Violeta ganaron la prueba de apnea, lo que las convirtió en líderes de sus respectivos equipos. Llegadas las nominaciones, Jonathan y Carlos Lozano fueron los condenados por sus respectivos grupos y las capitanas se decantaron por Mónica Hoyos y Mahi. Así, el cuarteto está en peligro y uno de ellos se las verá el próximo jueves con la 'abandonada' Loli Álvarez.