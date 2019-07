Isabel Pantoja, desalojada de 'Supervivientes' por prescripción médica La cantante ha sido apartada del concurso por problemas de salud y deberá estar en observación al menos durante 48 horas antes de saber si puede regresar a la isla o abandonar definitivamente el juego JOSEBA FIESTRAS Viernes, 5 julio 2019, 10:01

Una gala sin broncas, sin reproches, sin insultos... Una velada que, de tranquila, resultó de lo más aburrida. 'Supervivientes' está este año rompiendo los audímetros y, sin duda, Isabel Pantoja es una de las grandes responsables del triunfo. La prueba está en que al ser separada del grupo y, por lo tanto, no participar en la gala (salvo durante una breve conexión telefónica), el programa sufre un bajón y su ritmo se descompone. Jorge Javier Vázquez anunció nada más comenzar el espectáculo que la tonadillera no estaba. «La han sacado de la isla por prescripción médica», dijo el presentador cariacontecido. Resulta que le hicieron las pertinentes pruebas médicas que realizan en los reconocimientos periódicos que practican a los concursantes y detectaron que algo iba mal.

«Me encuentro muy bien, quiero tranquilizar a mi gente», aseguró la cantante cuando conectaron con ella por teléfono. «Estamos esperando los resultados, pero tengo muchísimas ganas de volver. Echo de menos a mis compañeros, ya he sufrido y ha pasado lo peor del concurso, así que deseo acabar esta aventura para no defraudar a nadie», declaró la artista llorando. Vázquez leyó el parte médico en el que hablaban de análisis con resultados altos en algunos valores que había que vigilar, «deberás estar en observación al menos 48 horas más», informó el periodista. Y la Pantoja echó mano de Dios, al que le pidió, casi rogando y muy emocionada -y algo sobreactuada, todo hay que decirlo-, que la cure y pueda regresar. Se le podrán criticar muchas cosas, pero lo cierto es que la folclórica lo está dando todo por el formato y no se va a rendir hasta el final.

Por lo demás, Dakota fue la condenada por la audiencia en su duelo contra Mónica Hoyos. Lo que no sabía la de 'Hermano mayor' era que existía el 'barco varado' en el que estaban Chelo García Cortés y Mahi, por lo que su ansia de volver a España se vio truncada. Menos mal que, como ya queda poco, la organización decidió acelerarlo todo y esta vez fueron dos las expulsadas definitivas tras el televoto express. Y los espectadores contentaron a Dakota enviándola a su casa junto a Chelo. Mahi volvió a reunirse con el grupo en la unificación definitiva.

Por lo demás, Albert ganó la prueba de líder y nominó directamente a Fabio, mientras sus compañeros votaron a Mónica e Isabel Pantoja; Colate Vallejo Nájera contó su experiencia ya en plató, «me atraía conocer el mundo reality y reconozco que me ha costado mucho adaptarme», dijo; y realizaron una prueba de cultura general en la que adjudicaron el 'Gernika' de Picasso a Miguel Ángel, Van Gogh o Leonardo Da Vinci, entre otros. Muy didáctico todo.