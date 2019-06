Irina Shayk y Bradley Cooper confirman su separación

Irina Shayk y Bradley Cooper, una de las parejas más atractivas de Hollywood, han roto. Después de semanas de rumores que hablaban de que la relación de la guapísima modelo rusa y el actor de moda hacía aguas, ha sido la revista 'People' la que ha anunciado la separación asegurando que la pareja está estudiando la mejor forma de afrontarla por el bien de su hija en común, la pequeña Lea De Seine, de apenas dos años.

Fuentes cercanas a ambos han asegurado que hace tiempo que las cosas no iban bien entre ellos y que era la ex de Cristiano Ronaldo la que más decidida estaba a poner fin a una relación que ha durado cuatro años. También son muchos los que afirman que ha sido la química surgida entre Cooper y Lady Gaga, con la que coprotagonizó 'Ha nacido una estrella', la gota que ha colmado el vaso. Parece que la cometadísima actuación de ambos en la ceremonia de los Oscar dejó a Irina sumida en la confusión. Y eso que los dos artistas se han esfrozado en asegurar que no había nada entre ellos.