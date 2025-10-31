Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El euskera que no entiende el bilbaíno Ibai Llanos: «Le has metido guipuzcoano»

El famoso 'streamer' vasco ha querido demostrar su nivel de euskera en un evento, sin esperarse la respuesta de un influencer guipuzcoano que se encontraba presente

M. S.

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:11

Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a sus seguidores, aunque en esta ocasión no ha sido ni por su cambio de imagen ni por ninguno de sus nuevos proyectos en el mundo del internet, sino porque ha vuelto a hablar en euskera.

«¿Hablas euskera?», le ha preguntado el 'streamer' bilbaíno de treinta años al influencer guipuzcoano, Hodei Aristi, en medio de un evento patrocinado por la marca Nike en colaboración junto al desarrollador de videojuegos EA Sports.

«Lo puedo hablar, pero solo un poco», puede oírse decir a Ibai Llanos en euskera y demostrando su nivel en un vídeo compartido por Aristi, un influencer guipuzcoano que suele subir vídeos sobre la Real Sociedad y que, acto seguido, le ha preguntado a Llanos «¿quieres que te hable en euskera?», aunque con una velocidad bastante rápida en la lengua vasca.

El «euskera guipuzcoano» que no entiende Ibai Llanos

El momento ha sido todavía más divertido cuando Ibai le ha respondido sorprendido al no haberle entendido la frase. «¿Perdón?», ha reaccionado Ibai. «Ahí se te complica, ¿no?», le ha respondido Aristi en el vídeo que cuenta con más de 350 mil reproducciones en Instagram.

«No, es que le has metido guipuzcoano. Le ha metido euskera, pero euskera de Donostia», ha bromeado con su característico humor el conocido influencer vasco con millones de seguidores en redes sociales.

