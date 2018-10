El hijo del príncipe Enrique no será alteza Enrique y Meghan Markle, tras anunciar su embarazo. / AFP Los duques de Sussex desean proteger la intimidad de su primogénito S. Z. Martes, 30 octubre 2018, 00:25

El príncipe Enrique y Meghan Markle hacen ya planes para su primer hijo, que nacerá la próxima primavera. El futuro bebé será el octavo bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra y el duque de Edimburgo y ocupará el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono británico. Sin embargo, los duques de Sussex han decidido que su pequeño -o pequeña, pues no ha trascendido el sexo de la criatura- no ostente ningún título real, con el fin de proteger su intimidad. No serán los primeros, ya que la princesa Ana, tía de Enrique e hija de Isabel II, decidió que sus hijos Peter y Zara (nacidos de su primer matrimonio) no tuvieran tratamiento nobiliario para poder llevar una vida normal.