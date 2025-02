El hijo de Carmen Borrego, dispuesto a la reconciliación total

Joaquina Dueñas Miércoles, 19 de febrero 2025, 14:01 Comenta Compartir

José María Almoguera entró en 'Gran Hermano Dúo' con la intención de que la gente lo conociera más y mejor, ya que su imagen, debido al enfrentamiento público con su madre, Carmen Borrego, no estaba en su mejor momento. Aunque no ejerce como defensora de su hijo, la hija menor de María Teresa Campos es una presencia imprescindible en el plató del programa semana tras semana, lo que está propiciando un acercamiento que, según ha expresado José María, desea que trascienda a su madre e incluya a toda la familia.

«Habrá un primer encuentro en el plató que será en directo y emotivo, pero el que más me importa es cuando empecemos a hacer planes juntos otra vez», ha dicho el sobrino de Terelu sobre su reencuentro con su progenitora. «Y espero que ese encuentro no sea solo entre ella y yo, sino que también estén mi tía, mi prima, su niño, el mío, mi hermana... Que todos volvamos a ser una familia unida», ha expresado.

Después de meses de tira y afloja, el programa ha servido a José María para darse cuenta de cuánto extraña a su madre. «Al final, no es lo mismo no estar con alguien por decisión propia que no estar porque no se puede. Cuando no puedes estar con esa persona, la extrañas aún más, y la estoy echando de menos todo el día. No hay un momento específico; cuando tienes tiempo libre para pensar, es cuando más los extrañas», ha explicado en directo. Unas palabras que han emocionado profundamente a Carmen Borrego.

Temas

María Teresa Campos Luque