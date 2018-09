Guerra de peso entre Amaia Montero y Malú Amaia Montero, micrófono en mano en un concierto. Abajo, Malú. / R. C «Ojalá todas fuéramos tan delgadas como tú», replica la cantante guipuzcoana a su colega, a la que acusa de llamarle «gorda» P. MUÑOZ Jueves, 27 septiembre 2018, 00:25

Amaia Montero parece en los últimos tiempos decidida a que no pase una semana sin que se hable de ella. Después de alentar todo tipo de especulaciones sobre un posible final de su carrera musical con aquel enigmático tuit en el que escribió «The game is over» («El juego se ha acabado»), y del bochornoso concierto que protagonizó en junio en Cantabria, al que se dijo que acudió ebria, la cantante irundarra ha arremetido ahora contra su compañera de profesión Malú, a la que acusa de mofarse de su físico.

«Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto», reza el tuit escrito por la guipuzcoana en alusión a su colega. El motivo, unas declaraciones de Malú en las que, para censurar las críticas que algunas artistas sufren por su peso, cita en concreto el caso de la Montero. «Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa. Yo me he negado siempre a este tipo de canon, que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada?, ¿por qué?», argumentaba Malú en la entrevista. El comentario ha sentado fatal a la aludida, que inicialmente respondió en Twitter de la siguiente manera: «¡A la Victoria Secret Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!». En un segundo mensaje, la vocalista guipuzcoana insistía: «Que hace 2 ó 3 tallas que no entro en mis vaqueros... y????».

Hay quien piensa que Amaia ha aprovechado la polémica para seguir promocionando su nuevo álbum, 'Nacidos para creer', el cuarto de su carrera en solitario. También se recuerda que las dos implicadas han sido novias de Gonzalo Miró, por lo que ese pudiera ser el origen de las diferencias entre ambas. Amaia Montero salió con el hijo de Pilar Miró desde 2008 hasta 2011. Tres años más tarde, Gonzalo volvería a fijarse en una cantante: Malú, con la que mantuvo un romance hasta hace un año.