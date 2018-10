Alexandre de Betak, el gran showman Alexandre de Betak es el mejor organizador de desfiles. Las firmas de lujo confían en sus espectaculares puestas en escena para sellar la imagen de marca LUIS GÓMEZ Domingo, 28 octubre 2018, 22:44

Tiene más poder que muchos modistos. Alexandre de Betak ha conseguido algo inaudito, que el continente de la moda sea más importante incluso que el propio contenido. Las grandes firmas han dejado en manos de este director artístico y productor francés la realización de sus originales desfiles. Espectaculares escenografías acompañan unas representaciones casi teatrales que llegan a eclipsar a las modelos y a las mismas prendas. Le llaman el Cecil B. DeMille de la pasarela. Givenchy, Hermès, Viktor&Rolf, Isabel Marant, Rodarte, Chloé, Hussein Chalayan, Calvin Klein...

Un sinfín de marcas confían desde hace 25 años en sus puestas en escena. De Betak es como ese elegante lazo que envuelve los regalos de tal manera que los convierte en inolvidables sin siquiera abrirlos. Abrillanta el duro trabajo que los creadores efectúan durante meses en la preparación de sus colecciones. Pionero en el uso de las nuevas tecnologías, en 1994 ideó el primer show. Fue para Miu Miu, la segunda línea de Prada. Es consciente del «cambio mayúsculo» que ha supuesto la irrupción de las redes, hasta el punto de vislumbrar el «abismo de una nueva revolución», advierte. Sostiene que Instagram, especialmente, ha abierto la puerta a una libertad total de interpretación sobre lo que debe ser una semana de la moda y que ya nada es como antes. Que las marcas escapan hoy de lo que todo el mundo espera de ellas. Que ya no solo buscan otros lugares para desfilar «fuera de los habituales» -París, Milán, Londres y Nueva York-, sino momentos del año que no coinciden con el calendario tradicional.

Este cambio se antoja imprescindible para mantener el interés del público frente al riesgo de caer en el ostracismo. Si el primer objetivo ahora es la 'instagramabilidad', puede que «ya no tenga sentido seguir haciendo lo mismo de antes. La urgencia y finalidad principal es crear más contenido digital, aunque no creo que un modelo únicamente virtual funcione». La estrella gala piensa que repetir lo mismo «hasta la saciedad» no hace más que «aburrir a todo el mundo», empezando por él mismo, y pone como ejemplo la etiqueta del difunto Azzedine Alaïa, que sigue ocupando un lugar importante en la industria fashion «organizando desfiles cuando y donde quiere. Solo así sigue haciendo soñar», argumenta.

Betak pergeña los desfiles antes de que los diseñadores creen las colecciones

Pero, ¿cuál es la fórmula de este showman para convertirse en el más deseado? Maria Grazia-Chiuri, que hizo historia al ser la primera mujer en ponerse al frente de la mítica Dior, le escogió para presentar la colección del pasado verano. Diseñó un parterre inspirado en el Jardín del Tarot de la artista Niki de Saint Phalle, con más de 80.000 piezas de vidrio. «Lo que yo propongo no es poner un robot sobre un fondo verde y que vayan pasando modelos en Instagram». No cree que eso tenga futuro. La gente sigue deseando ver algo que «ha sucedido de verdad, con verdaderos humanos y en la vida real». Si 'The New York Times' le ha definido como el 'Fellini de la moda', la edición británica de 'Vogue' le considera el «único hombre» capaz de convertir un elemento simple en algo maravilloso. Pura fantasía.

Su gran acierto ha consistido en crear un nuevo modo de expresión y en hacer comprensibles los desfiles «para el gran público». Revolucionó la moda al ser el primero en retransmitir en directo los de Victoria's Secret. La fórmula disparó las ventas de la firma de lencería. Con aquella decisión marcó un antes y después, lo que no significa, a su juicio, la desaparición de los desfiles en vivo. «Siempre los habrá. No tienen por qué esfumarse, pero se transformarán en otra cosa y para un público más restringido. Para que una marca de lujo siga haciendo soñar, debe convocar un sentimiento de exclusividad», reflexiona. Cree que la pasarela enfocará la mirada a los 'millennials' mediante la incorporación de sus códigos de comunicación. «A la larga o a la corta, esos serán los códigos para todo el mundo. Habrá que romper las reglas, y cuando se rompen las reglas se rompe el sistema», profetiza este artista que controla todos los detalles. Y todo incluye desde la preparación del desfile con el diseñador de turno a la localización del escenario, la escenografía, los efectos especiales, la elección de la música... Escoge también a estilistas, peluqueros y maquilladores e incluso al director de casting. Con un objetivo: reforzar la imagen de marca de las firmas que le contratan.

En doce minutos

Si los desfiles duraban en sus inicios 40 minutos y luego se redujeron a la mitad, De Betak es el responsable de que ahora se despachen en 12 para que la gente no se distraiga. «Nuestra capacidad de atención se reduce cada día debido a la cantidad de información que recibimos», detalla este experto, al que le interesa la moda como baluarte «para comunicar ideas», crear emociones y por su capacidad de hacer hablar. «Pero mis fuentes de inspiración vienen de todas partes menos de ella».

Los desfiles, que los idea siempre antes de que los modistos elaboren las colecciones, siempre tienen continuidad. No son hechos aislados. Guardan relación de una temporada a otra, que se explica por la estrecha y duradera relación que mantiene con algunos creadores. Es conocida su amistad con Galliano, Raf Simons y Chiuri, los tres últimos directores creativos de Dior. «Nos comprendemos casi sin hablar», confiesa. No concibe el desfile como «un evento unitario», sino en función «del anterior y del que vendrá después» para reforzar la continuidad de la historia de la marca. De Betak no teme por la posible pérdida de su reinado. Se siente tan seguro que desea «más competencia». «Seguimos siendo las mismas tres o cuatro agencias las que hacemos los desfiles -dice-. La moda es menos volátil de lo que se cree. Las personas con poder siguen siendo las mismas que hace 25 años». Incluido, por supuesto, él.