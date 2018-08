Segundo concursante confirmado en 'Gran Hermano VIP 6' Ángel Garó se suma a Mónica Hoyos en la nómina de integrantes del reality de Telecinco DV Martes, 28 agosto 2018, 12:26

Telecinco ha anunciado en la noche de este lunes la identidad del segundo concursante de 'Gran Hermano VIP 6'. La presentadora peruana Mónica Hoyos había sido la primera concursante confirmada para el reality. Mónica compartía en la web de Telecinco con sus seguidores sus sensaciones tras darse la noticia: «Otros años me entró miedo, pero ahora no me para nadie». Presentadora, actriz y modelo (Bellavista, 1977), no logró ganar en la 'Snow Fashion Week' su ansiada plaza como colaboradora del programa. No obstante, la podemos ver en Telecinco opinando sobre famosos y comentando los rifirrafes que tiene con el padre de su hija, Carlos Lozano.

Este lunes el protagonismo ha sido para el humorista Ángel Garó (Cádiz, 1965), que se suma así a la lista oficial de concursantes. Su nombre ha estado de reciente actualidad entre la prensa del corazón tras protagonizar algún escándalo desde el balcón de su casa con sus exparejas. Además recientemente ha participado en la versión 'vip' del concurso culinario 'Ven a cenar conmigo'.

'Gran Hermano VIP' volverá pronto a las pantallas de televisión. Mientras tanto, Telecinco anuncia uno a uno quiénes serán los participantes, elevando así la expectación de los seguidores del concurso.

Entre tanto, siguen las quinielas y especulaciones para conocer quiénes serán el resto de concursantes. El programa necesita de buenos ingredientes para enganchar a la audiencia. Entre los posibles participantes se encuentran Bárbara Rey y su examiga Chelo García Cortés; Nacho Polo y Víctor Sandoval y Miriam Saavedra.

También debería haber alguien perteneciente a un conocido clan familiar: se apuesta por Makoke y Kiko Matamoros o por alguien del clan Pantoja (¿Isa?).

Por último, en el grupo de presentadores, suenan Agustín Bravo y Aitor Trigos, y la extronista Oriana Marzoli.

Sí está confirmado quién será el presentador de esta edición de 'GH VIP'. Cuando se abrán las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra, Jorge Javier Vázquez será el conductor del concurso.