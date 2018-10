GH VIP 2018: Aramis expulsada y con dedicatoria de Mario Conde El público castigó a Omar con la nominación directa por sus polémicas palabras con Asraf ASIER MANRIQUE Viernes, 5 octubre 2018, 11:38

Aramis Fuster pidió incesantemente que quería salir de Gran Hermano VIP 2018, y el público le ha concedido el deseo. Con un abultado porcentaje de los votos, superior al 60%, Aramis Fuster fue la expulsada de la cuarta gala de GH VIP.

La máxima autoridad mundial en ocultismo, como se define la propia Aramis Fuster, se despidió anoche de la casa de Guadalix, no sin antes señalar que «si me dan la oportunidad, volveré». Jorge Javier Vázquez rápidamente recordó a la bruja que hay oportunidades que hay que aprovechar.

Ya en plató, Jorge Javier comenzó la entrevista recriminando a la expulsada que echara por tierra su concurso. Aramis, máxima protagonista durante las primeras semanas del concurso, terminó anoche saliendo por la puerta de atrás y como un personaje venido a menos del reality. Sus problemas de salud, «costillas volantes» mediante, y una notable falta de motivación durante los últimos días han condenado a Aramis Fuster a ser la segunda expulsada de GH VIP 2018.

Aunque para Aramis la noche no fue aciaga. La bruja consiguió salir, como ella quería, pero por si no fuera suficiente, recibió un regalo, en forma de libro dedicado, de su amor imposible: Mario Conde. El exbanquero, reconocido dentro de la casa como un amor irrealizable, envió a Telecinco un ejemplar firmado de su libro 'Los días de gloria'. La escueta dedicatoria decía: «Para Aramis Fuster con afecto. Mario Conde».

El público castigó a Omar

La polémica conversación entre Omar y Asraf, donde el primero animaba al segundo a «liarse» con una ebria Miriam Saavedra, no quedó sin castigo. Gran Hermano VIP dejó en manos del público la decisión de nominar directamente al cantante, y los espectadores no desaprovecharon la ocasión. Más del 80% del público sentenció a Omar a una nominación directa. El ex de Chabelita, al que el programa no puso las imágenes por las que está nominado, sigue todavía preguntándose el motivo de su castigo.

Completan la terna de nominados tres concursantes más: Miriam, Verdeliss y Asraf. Para Miriam será la tercera ocasión consecutiva en la que tendrá que enfrentarse al veredicto del público. La youtuber Verdeliss se estrena en una nominación con la misma serenidad que caracteriza su paso por la casa más famosa de la televisión.

Asraf, no nominado en un principio, cayó en esta lista al librarse El Koala. El líder de la semana, Ángel Garó, decidió recompensar al cantante rústico con una semana tranquila tras dos nominaciones consecutivas. Este movimiento provocó que Asraf pasara a formar parte de los nominados, siendo para él la primera ocasión.

Miriam y Mónica, ¿fin de las hostilidades?

La casa de Guadalix puede respirar tranquila, el conflicto entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos parece entrar en un momento de tregua. Las ex de Carlos Lozano evitaron cruzarse las máximas puntuaciones en las nominaciones y solamente Mónica nominó a Miriam, eso sí, con la menor cantidad de puntos.

El té que compartieron en el jardín para conseguir acceso al baño y los continuos acercamientos entre las peruanas la noche anterior a la gala, parecen confirmar el fin de las hostilidades. La rebaja en el tono de Mónica al referirse a Miriam y la falta de interés de la segunda en continuar con el conflicto trae, de momento, la calma al mayor conflicto con el que arrancó GH VIP 2018.