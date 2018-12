Las felicitaciones de Navidad de los famosos Las 'celebrities' recurren un año más a las redes sociales para desear felices fiestas a sus seguidores INÉS RODRÍGUEZ Miami Miércoles, 26 diciembre 2018, 09:54

Como cada Navidad, los famosos han utilizado sus redes sociales para felicitar las fiestas a sus seguidores y transmitir sus mejores deseos para estas fechas.

La cantante colombiana Shakira optó por dejar un mensaje filmado y escrito a sus seguidores: ¡¡¡Feliz Navidad!!! Merry Christmas!!! Shak«, aparecía en un vídeo escribiendo con un lápiz de labios.

Su compatriota Sofía Vergara, lejos del glamour y las ostentaciones, este año colgó varias fotos familiares con un simple «Feliz navidaaaa».

En la instantánea que se muestra a continuación, la actriz y modelo barranquillera luce un vestido largo rojo y aparece sosteniendo a 'Baguette', la perrita chihuahua de su hijo Manolo, y posando junto a su sobrina Claudia y su hermana Verónica.

La actriz mexicana Kate del Castillo colgó una foto vestida con un pijama verde del divertido personaje El Grinch, basado en la historia de 1957 del Dr. Seuss, con un texto en inglés y español que dice: «Merry...you know... Feliz ...ya saben...».

Jennifer López, siempre muy presente en redes sociales, mostró algunas fotos familiares en las que se la ve en pijama, feliz con sus hijos y con su actual pareja, el ex jugador de béisbol Álex Rodrígez. También colgó un divertido vídeo de felicitación personalizable.

border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br1GP9_gBnB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Christmas 2018 #gratitude #peace #love #joy WISHING YOU ALL THE MERRIEST CHRISTMAS EVER. Love you 😘

A Ariana Grande la vida la ha golpeado duro en los últimos tiempos. Tras el atentado de Manchester del año pasado a la salido de uno de sus conciertos, la joven cantante perdió hace unos meses a una persona que había sido importante en su vida: su exnovio, el rapero Mac Miller. Así la melancolía es palpable en las publicaciones de Ariana Grande por Navidad.

Jessica Alba no quiso dejar rastro sobre su Navidad, por lo que optó por mostrar algunos detalles de la celebración a través de su Instagram Stories. Lo mismo hizo Demi Lovato, que mostró el momento en el que habrían los regalos en familia a través de Instagram Stories, pero no dejó ni una pubicación en su muro.

Llama la atención el mutis de Selena Gómez, que no ha publicado ningún mensaje navideño en sus redes sociales. Tampoco lo ha hecho Ricky Martin.

El cantante puertorriqueño Nicky Jam sí compartió una imagen al lado de sus hijas y su mascota, todos vestidos con gorras de Santa Claus. «Aquí mis hijas. Con el espíritu navideño», escribió.

A su vez, su compatriota Luis Fonsi colgó una foto junto a su esposa la modelo española Águeda López y sus hijos Mikaela y Rocco deseando una feliz Navidad de su familia a todos sus seguidores.

Vestido con un gorro de Santa Claus y una cazadora verde, celebró su Navidad el bachatero estadounidense de origen dominicano Prince Royce posando en una estación de metro en el Bronx (Nueva York), según la localización que aparece en su cuenta.

El cantante Chayanne, vestido con una gorra de Santa y un duende Elf en la mano, se mostró junto a un árbol de Navidad con el texto: «Mi deseo para esta navidad es que en sus hogares reine la paz y armonía».

«No olviden que los regalos más valiosos que podemos entregar, es nuestro cariño y compartir estas fiestas con nuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad para todos!», agregó.

Maluma ha decidido compartir la Navidad y su magia con los suyos, con un vídeo desde su ciudad natal de Medellín.

«Todos merecemos una feliz Navidad ??? Dios los bendiga en esta fecha tan especial!», escribió junto a un vídeo donde aparece rodeado de gente y niños mientras reparte regalos a «los más necesitados», tal como explica en la grabación.

Su compatriota J Balvin compartió una foto junto a su familia todos vestidos con una especie de ponchos de colores rojo y verde.

La nota tierna de estas navidades la puso el cantante venezolano Chyno Miranda quien colgó una foto junto a su esposa Natasha -en estado avanzado de embarazo- y sosteniendo su perrita Mila.

«La próxima Navidad ya seremos 4 ???? Qué hermoso regalo de Dios y la vida!!!!», trazó en su cuenta.